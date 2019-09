Met de onlangs overleden Rudolf Boehm verdween de laatste van het kwartet filosofen dat de Gentse Blandijnberg als links, seculier baken op de kaart zette. Apostel, Boehm, Kruithof en Vermeersch hebben een blijvende stempel op Vlaanderen gedrukt.

Er hangt een bedrieglijke rust over de Blandijnberg. Nog enkele dagen en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de schaduw van de Gentse Boekentoren wordt door een nieuwe lichting bestormd. Zouden de studenten die straks in Auditorium Jaap Kruithof hun laptops openklappen enig idee hebben waaraan de man die eer te danken heeft?

...