In een gesprek met De Zondag heeft Gents schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) het over kerncentrales, salariswagens en mobiliteit.

De kerncentrales zouden in 2025 sluiten. Is dat realistisch?

FILIP WATTEEUW: Jawel. Zolang die openblijven, wordt amper geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Het veiligheidsprobleem is een ander argument. Ik vind het spijtig dat dit debat altijd herleid wordt tot de kerncentrales. De essentie komt nauwelijks aan bod, namelijk de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

(feller) Hetzelfde voor mobiliteit. Dat brede vraagstuk wordt herleid tot de salariswagens. Men voert daar dan een emotioneel debat over, maar de essentie wordt vergeten. Dat is zo typisch voor onze politiek.

Is uw partij op 26 mei gevallen over die salariswagens?

WATTEEUW: Ik ga dat nu voor de duizendste keer herhalen: Groen heeft de verkiezingen gewonnen. De winst was weliswaar kleiner dan verwacht. Hoe dat komt, heeft vele oorzaken. Die analyse is intern al gemaakt. Het is niet aan mij om die hier te maken.

Volgt u eigenlijk de federale perikelen?

WATTEEUW: Jawel. Ik vind het schrijnend wat er gebeurt. We zitten nu al meer dan een jaar zonder volwaardige regering. Ik weet niet hoe dit zal uitdraaien. Ik vrees dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Dat zou geen goede zaak zijn voor de politiek. Let op: ik ben niet bang daarvan. Ik wil gerust naar de kiezer stappen.

De lage-emissiezone in Gent, is dat geen pervers systeem? Wie genoeg geld heeft, kan zijn toegang tot de stad kopen.

WATTEEUW: Dat geldt alleen voor diesels van euronorm vier. Dat is een overgangsmaatregel tot ook die in 2025 de stad niet meer in mogen.

Ziet u de auto op lange termijn uit het straatbeeld verdwijnen?

WATTEEUW: Neen, dat zal niet. Veel mensen hebben een auto nodig. Ik hoop alleen dat die op een andere manier gebruikt wordt. Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van autodelen. Dat kan veel meer gepromoot worden.

Wat vindt u eigenlijk van de mobiliteitsvisie van de Vlaamse regering?

WATTEEUW: Welke visie? Ik zie die niet. Het fileprobleem zal alvast niet opgelost worden. (denkt na) Men durft zich niet uit te spreken over de positie van de auto. Oké, so be it. Maar doe dan toch iets aan de uitbouw van alternatieven. De regering is De Lijn aan het doodknijpen. Opnieuw moet daar bespaard worden. Dat is ongelooflijk. Hoe wil men dan het filevraagstuk oplossen? Of ruimtelijke ordening. Ook op dat vlak zie ik nauwelijks plannen.

