Filip Dewinter (VB) verwikkeld in schermutseling in Antwerpen

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is dinsdagnamiddag in de buurt van het VB-secretariaat aan de Amerikalei verwikkeld geraakt in een schermutseling met een andere man. Dat zegt Gazet Van Antwerpen. De Antwerpse politie bevestigt dat er een proces-verbaal is opgesteld over het incident.

Filip Dewinter (Vlaams Belang).