Het Kopenhagenplan, een pot van 150 miljoen euro voor fietsinfrastructuur, vindt voorlopig weinig aftrek.

'In Kopenhagen lopen ze voorop in fietsinvesteringen, Vlaanderen kan niet achterblijven.' Zo stelde de ambitieuze Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) net geen jaar geleden zijn 'Plan Kopenhagen' voor. Met de hulp van Europese relancemiddelen legde de Vlaamse regering 150 miljoen euro aan fietsinvesteringen op tafel. Die middelen kwamen boven op de 335 miljoen euro van mobiliteitsminister en partijgenote Lydia Peeters.Via het Kopenhagenplan geeft de regering voor elke twee euro aan lokale fietsinvesteringen één euro bij. Somers mikte op 72 kilometer aan nieuwe en 946 kilometer aan gerenoveerde fietspaden. De gemeentebesturen hebben tot september om een aanvraag in te dienen. Een belangrijke voorwaarde: de werken moeten ten laatste zijn afgerond in 2025.Uit cijfers opgevraagd door Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) blijkt dat de fietssubsidies voorlopig hun effect missen. In totaal zijn nu 59 projecten aangemeld, goed voor 8,5 miljoen euro. Met 47 kilometer aan nieuwe fietspaden is die doelstelling haalbaar, maar dat geldt niet voor het aandeel renovaties, waar de teller op ruim 34 kilometer staat. Dat is een kleine 4 procent van het streefdoel.Volgens minister Somers is het nog te vroeg voor conclusies. 'We horen veel enthousiasme en bereidheid. Maar de opmaak en de goedkeuring van de dossiers door het schepencollege of de gemeenteraad vergen enige tijd', zegt Somers' woordvoerder. Stijn Bex denkt dat er meer aan de hand is. 'Twee euro opleggen voor elke euro is veel geld voor een gemeente. Bovendien kwam Somers' voorstel onverwacht, de lokale besturen waren niet voorbereid.' Eenzelfde geluid klinkt bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 'Op zich is het goed dat de Vlaamse overheid mee in fietsinfrastructuur investeert, maar een aantal elementen bemoeilijkt de zaak', zegt woordvoerder Nathalie De Bast. 'Er is de krappe timing, en er zijn veel administratieve formaliteiten.'Bovendien, zegt Wies Callens van de Fietsersbond, is het een kwestie van personeel. 'Er zijn bijna geen ambtenaren meer die plannen kunnen opmaken en opvolgen. Mobiliteitsambtenaar is een knelpuntberoep geworden.' Oppositielid Bex ontwaart een weeffout. 'Minister Somers mengt zich in de bevoegdheden van zijn collega Peeters. Die versnippering is geen goed bestuur. Somers is het liberale gezicht in de regering en voor hem is het een kwestie van profilering: hij hoopte lintjes door te knippen bij projecten uit zijn plan.'Alle betrokkenen zien nochtans een voor de hand liggende oplossing: verschuif de middelen van het Kopenhagenplan, of een deel ervan, naar het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en de provincies. De nood is daar hoog. Lydia Peeters zet de deur open naar de verschuiving van het geld, maar Bart Somers wil 'alles op alles zetten' om het geld te besteden via het Plan Kopenhagen. 'Voor ons doet het er niet toe wie het doet,' zegt Wies Callens, 'zolang het comfort van de fietsers maar wordt verhoogd.'