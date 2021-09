De federale regering maakt 1,2 miljard euro vrij voor een noodlening aan Wallonië na de verwoestende overstromingen van half juli. Dat hebben premier Alexander De Croo (Open Vld) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) donderdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De premier pleitte er ook voor de oprichting van een interfederaal solidariteitsmechanisme om toekomstige rampen als die in Wallonië op te vangen. De federale regering bevestigt haar solidariteit met de inwoners en de gemeenten van het Waals gewest die deze zomer getroffen werden door het extreme noodweer, zei De Croo. De kern raakte het woensdag na een technische en juridische analyse eens over een noodlening van 1,2 miljard euro. Het gaat om een lening op tien jaar met een vaste 'marktconforme' rente, die vanaf 2025 moet worden terugbetaald.

Hoe hoog die rente precies is, is niet duidelijk, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zei dat het duidelijk is dat de federale overheid daar geen 'win' aan zal hebben. 'Wij gaan de tarieven die wij daarvoor betalen ook zo doorgeven aan het Waals gewest. Het is dus een win-win voor iedereen, waardoor we die wederopbouw snel kunnen gaan realiseren'.

Naast de noodlening is er een verlaging van het btw-tarief tot 6 procent voor afbraak en wederopbouw en dat tot eind 2022, waarvan ook eigenaars van de getroffen woningen zullen gebruik kunnen maken.

De federale regering gaat daarnaast bekijken welke regio's binnen Wallonië aangeduid kunnen worden als ontwrichte zone. Bedrijven in die zones die extra investeren in bijvoorbeeld tewerkstelling kunnen een fiscaal voordeel krijgen. De bedrijven in de getroffen zones kunnen voorts tot het einde van het jaar gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid, het enkelvoudig crisioverbruggingsrecht, een bonus van 25 euro per maand voor ontvangers van een leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en een inkomensvervangende uitkering.

Overduidelijke impact van klimaatopwarming

'De voorbije dagen is er zeer veel over geld gesproken en geld is belangrijk, maar het is niet het enige element', zei premier De Croo donderdag. 'Ik denk dat we lessen moeten trekken uit de overduidelijke impact van de klimaatverandering in ons land. We gaan daar in de toekomst meer mee geconfronteerd worden en moeten ons daar vanaf vandaag op voorbereiden.' De premier pleit in dat opzicht voor de oprichting van een interfederaal solidariteitsmechanisme. De Croo heeft daarover een brief gestuurd naar de minister-presidenten en wil het debat opstarten, onder meer in het Overlegcomité.

Waals-minister president Elio Di Rupo toonde zich tevreden. Di Rupo legde de nadruk op solidariteit en zei dat wat in Wallonië is gebeurd ook in Vlaanderen kan gebeuren. Volgens de Waalse minister-president is er voor de heropbouw zowat 3 miljard euro nodig, onder meer voor het herstel van infrastructuur, wegen, bruggen etc. 'Het is daarom dat we de solidariteit van de federale regering hebben gevraagd in deze moeilijke situatie.'

De Waalse minister-president had eerder een brief met een vraag om hulp naar premier De Croo gestuurd. Niet veel daarna lanceerde staatssectretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) het voorstel voor een solidariteitsfonds van 1,2 miljard euro om de schade aan cruciale infrastructuur door de overstromingen te vergoeden. De helft daarvan, 600.000 euro dus, zou voor de rekening zijn van de federale overheid. Dat voorstel bleek niet haalbaar omdat het om de financiering van puur gewestelijke bevoegdheden ging.

De premier pleitte er ook voor de oprichting van een interfederaal solidariteitsmechanisme om toekomstige rampen als die in Wallonië op te vangen. De federale regering bevestigt haar solidariteit met de inwoners en de gemeenten van het Waals gewest die deze zomer getroffen werden door het extreme noodweer, zei De Croo. De kern raakte het woensdag na een technische en juridische analyse eens over een noodlening van 1,2 miljard euro. Het gaat om een lening op tien jaar met een vaste 'marktconforme' rente, die vanaf 2025 moet worden terugbetaald. Hoe hoog die rente precies is, is niet duidelijk, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zei dat het duidelijk is dat de federale overheid daar geen 'win' aan zal hebben. 'Wij gaan de tarieven die wij daarvoor betalen ook zo doorgeven aan het Waals gewest. Het is dus een win-win voor iedereen, waardoor we die wederopbouw snel kunnen gaan realiseren'. Naast de noodlening is er een verlaging van het btw-tarief tot 6 procent voor afbraak en wederopbouw en dat tot eind 2022, waarvan ook eigenaars van de getroffen woningen zullen gebruik kunnen maken. De federale regering gaat daarnaast bekijken welke regio's binnen Wallonië aangeduid kunnen worden als ontwrichte zone. Bedrijven in die zones die extra investeren in bijvoorbeeld tewerkstelling kunnen een fiscaal voordeel krijgen. De bedrijven in de getroffen zones kunnen voorts tot het einde van het jaar gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid, het enkelvoudig crisioverbruggingsrecht, een bonus van 25 euro per maand voor ontvangers van een leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en een inkomensvervangende uitkering. 'De voorbije dagen is er zeer veel over geld gesproken en geld is belangrijk, maar het is niet het enige element', zei premier De Croo donderdag. 'Ik denk dat we lessen moeten trekken uit de overduidelijke impact van de klimaatverandering in ons land. We gaan daar in de toekomst meer mee geconfronteerd worden en moeten ons daar vanaf vandaag op voorbereiden.' De premier pleit in dat opzicht voor de oprichting van een interfederaal solidariteitsmechanisme. De Croo heeft daarover een brief gestuurd naar de minister-presidenten en wil het debat opstarten, onder meer in het Overlegcomité. Waals-minister president Elio Di Rupo toonde zich tevreden. Di Rupo legde de nadruk op solidariteit en zei dat wat in Wallonië is gebeurd ook in Vlaanderen kan gebeuren. Volgens de Waalse minister-president is er voor de heropbouw zowat 3 miljard euro nodig, onder meer voor het herstel van infrastructuur, wegen, bruggen etc. 'Het is daarom dat we de solidariteit van de federale regering hebben gevraagd in deze moeilijke situatie.' De Waalse minister-president had eerder een brief met een vraag om hulp naar premier De Croo gestuurd. Niet veel daarna lanceerde staatssectretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) het voorstel voor een solidariteitsfonds van 1,2 miljard euro om de schade aan cruciale infrastructuur door de overstromingen te vergoeden. De helft daarvan, 600.000 euro dus, zou voor de rekening zijn van de federale overheid. Dat voorstel bleek niet haalbaar omdat het om de financiering van puur gewestelijke bevoegdheden ging.