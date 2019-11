Na de cyberaanval op Amaq is IS momenteel niet meer actief op het internet. Dat meldt het federaal parket op een persconferentie. Bij de cyberaanval, die plaatsvond tussen afgelopen donderdag en zondag zijn meer dan 26.000 online-items offline gehaald. Het gaat om heel wat gebruiker-accounts op sociale media, maar ook om een groot aantal communicatiekanalen van IS zelf. 'Het onderzoek is nog bezig, dus die cijfers zijn voorlopige resultaten', zegt Patrick Willockx van de federale politie.

In 2018 had het federaal parket al een cyberaanval uitgevoerd op Amaq, waarbij de hele serverstructuur van het communicatiebureau was ontmanteld en de satellietcomumunicatie geïntercepteerd werd. Maar de terreurorganisatie was er toen in geslaagd de getroffen sites en accounts na relatief korte tijd weer actief te krijgen. De operatie die de voorbije dagen plaatsvond was een soort follow-up-operatie, die uitgevoerd werd in samenwerking met politie- en veiligheidsdiensten van elf EU-lidstaten.

'Bedoeling van deze operatie was de creatie en distributie van propaganda door IS te ontwrichten, en hetzelfde te doen met de creatie en het beheer van de socialemediakanalen van de groep, en de creatie van haar propagandatromen.' Die operatie heeft succes gehad, aldus de woordvoerder. 'We zijn erin geslaagd iets belangrijks te bereiken: voor zover we weten is IS op dit moment niet meer actief op het internet en het is afwachten of en hoe snel ze weer actief zullen zijn.'

De rol van het medianetwerk van IS is volgens het federaal parket niet te onderschatten. 'Het is geen nieuws dat IS niet alleen actief was op het slagveld in Syrië en Irak, en aanslagen uitvoerde op het Europese grondgebied, maar ook een gigantische strijd voerde op het wereldwijde web, onder de vorm van propaganda, gecoördineerd door het IS-medianetwerk. Propaganda die rechtstreeks te linken was aan de radicalisering van Europese onderdanen en foreign terrorist fighters. Via die propaganda werden aanslagen op het Europees grondgebied opgeëist en foreign terrorist gefaciliteerd.'

België is op dat vlak ook niet gespaard gebleven, klinkt het. 'Alle aanslagen die op ons grondgebied hebben plaatsgevonden, zijn opgeëist door het IS-medianetwerk. Verschillende Belgen zijn geradicaliseerd onder invloed van het IS-medianetwerk en de link tussen terrorisme in België en de activiteiten van het medianetwerk zijn duidelijk aangetoond in verschillende gerechtelijke onderzoeken.'

'Terreurgroepen als IS zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te communiceren zonder ontdekt te worden door politie en gerecht', zegt hoofdcommissaris Patrick Willockx van de federale politie. 'Na deze operatie mogen ze dat dus ook doen. We zijn erin geslaagd meer dan 26.000 items offline te halen. Het gaat om heel wat gebruikersaccounts en links, maar ook en vooral om een groot aantal communicatiekanalen. Bovendien gaat het onderzoek nog voort en zijn dit dus nog geen definitieve cijfers.'

'In tijden waarin IS niet meer kan rekenen op een stevige, eigen terreurinfrastructuur en vertrouwt op zogenaamde 'lone wolves' om toe te slaan, is het een groot succes als we dergelijke individuen zelfs maar tijdelijk de toegang ontzeggen tot hun grootste bron van radicalisering', zegt Alberto Rodriguez Vasquez van de Spaanse Guardia Civil. 'Vrijdag is op de Canarische eilanden nog een man opgepakt die perfect beantwoordt aan het type-profiel van het doelwit van de IS-propaganda. Het ging om een man die al tien jaar in Spanje woont en op eigen houtje geradicaliseerd was door een compulsieve consumptie van IS-propaganda, onder meer tutorial-video's over het maken van explosieven. Zijn arrestatie heeft mogelijks nieuwe drama's vermeden.'