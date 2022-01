Fedasil vangt sinds maandag/gisteren niet-begeleide minderjarigen op in een jeugdherberg in Elsene. Er is plaats voor 40 jongeren, meldt de dienst in een persbericht.

Het zijn voornamelijk jongens van 16 en 17 jaar die opgevangen worden. Ze kwamen in België toe zonder ouders. Fedasil staat in voor hun begeleiding en werkt hiervoor samen met het personeel van de jeugdherberg en met de ngo Caritas International voor de maatschappelijke steun.

Vorig jaar was er een spectaculaire toename van het aantal niet-begeleide minderjarigen die in ons land asiel aanvragen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Eind vorig jaar waren de Fedasil-diensten aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje vaak overbevraagd en zat het opvangnetwerk vol.

Met de tijdelijke opvang in de jeugdherberg wil Fedasil ervoor zorgen dat de jongeren een plaats hebben waar ze terecht kunnen. Maandag/gisteren zijn de eerste veertien jongeren aangekomen. Ze komen allemaal uit Afghanistan.

Jongeren kunnen er voor een korte periode blijven, meestal tussen de twee en vier weken. Daarna gaan ze naar een andere opvangstructuur, bij Fedasil, het Rode Kruis of een opvanggezin bijvoorbeeld. Daar kunnen ze dan blijven tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.

Het opvangproject in Elsene is voorzien voor een periode van drie maanden. De jongeren zullen geleidelijk toekomen tot het eind van deze maand.

In maart zal Fedasil nog een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen openen in Dilbeek. Daar zal plaats zijn voor vijftig jongeren. Fedasil erkent dat het niet voldoende is om elke jongere opvang en begeleiding aan te kunnen bieden.

Momenteel telt het opvangnetwerk van Fedasil bijna 30.000 plaatsen, waarvan 2.800 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen.

