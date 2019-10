Favoritisme: 'Een lievelingskind hebben maakt je niet per se een slechte ouder'

Het is een van de grootste taboes bij ouders: een lievelingskind hebben en daar zelfs openlijk voor uitkomen. Nochtans is het een vrij natuurlijk fenomeen, zo blijkt uit onderzoek. 'Het maakt je niet per definitie een slechte ouder.'

© iStock

Keppekientje, kepkeutel, febbekakje, kakkenestje. Het feit dat in Vlaanderen zo veel dialectwoorden bestaan voor het lievelingskind van de familie, wijst wellicht op een wijdverspreid fenomeen. Ook de Google-test staaft dat trouwens. Als u daar 'lievelingskind' intikt, krijgt u zomaar eventjes 17.000 resultaten. Met als een van de toppers een artikel uit Cosmopolitan over signalen die erop zouden wijzen dat je níét het favoriete kind van je ouders bent. Zo mogen de alarmbellen afgaan als in je ouderlijk huis nauwelijks kinderfoto's van jou te vinden zijn, terwijl broer of zus wél staat te pronken op de schouw. Of als je moeder de geboortedatum van broer- of zusterlief heeft gekozen als pincode voor haar gsm.

