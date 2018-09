Fatima Ezzarhouni (CD&V) over deradicalisering: 'De collaborateurs kregen ook een herkansing'

'Wie Fatima persoonlijk aanvalt, komt mij tegen. Ik duld niet dat er over haar bagger wordt uitgestort', zei Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters luid en duidelijk tegen de pers nadat Ezzarhouni op Radio 2 had verteld over haar zoon in Syrië en haar kandidatuur voor de CD&V. Ze staat op de achtste plaats voor het district Antwerpen en op plaats 50 voor de stad Antwerpen. Haar interview werd een dag na het nieuws over de Albanees Rediart Cankja uitgezonden, de CD&V'er die werd opgepakt met drie kilo heroïne in zijn auto en prompt van de lijst werd geschrapt.

...