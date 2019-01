FANC tekende vorig jaar 13 nucleaire voorvallen op, telkens met het laagste risiconiveau

De nucleaire waakhond FANC waakt over de veiligheid van alle nucleaire installaties in ons land. Dat zijn niet alleen de kerncentrales in Doel en Tihange, maar ook bijvoorbeeld nucleaire onderzoekscentra. Afwijkingen worden ingedeeld in de International Nuclear and Radiological Event Scale of de INES-schaal: een internationale schaal die toelaat de ernst van een nucleaire gebeurtenis eenvoudiger te situeren.

De schaal telt zeven niveaus. Alle gebeurtenissen in 2018 werden ingedeeld op het laagste niveau of niveau 1 van de INES-schaal, wat betekent dat het om afwijkingen ging. De meeste voorvallen vonden plaats in de kerncentrales van Doel en Tihange. Het gaat bijvoorbeeld om de vastgestelde betondegradatie in de bunkers van de reactoren, onregelmatigheden met de veiligheidspompen, ontbrekende instrumentatiekabels voor de nooddieselgeneratoren of een onbeschikbare externe elektrische voeding. De andere afwijkingen vonden plaats in het IRE, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus.

Vanaf niveau 2 - het op één na laagste - spreekt men van een incident. Er vond vorig jaar geen enkel voorval plaats dat in niveau 2 werd ingeschaald. In 2017 was dat wel het geval. Toen vonden negen voorvallen plaats, waarvan acht afwijkingen (niveau 1) en één incident. Het ging om het transport van een slecht verpakte radioactieve zending, die als vracht had meegevlogen in een passagiersvlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel.

In 2016 vonden vijftien voorvallen plaats (allemaal niveau 1), in 2015 zestien voorvallen (waarvan twee van niveau 2) en in 2014 achttien (waarvan vier van niveau 2).