Factcheck: 'Auto's staan 95 procent van de tijd geparkeerd'

Op bezoek in Antwerpen op uitnodiging van de lokale SP.A-afdeling, liet Mikael Colville-Andersen zich onlangs een opmerkelijk cijfer ontvallen. 'Auto's staan 95 procent van de tijd geparkeerd', zei de Deense ceo van Copenhagenize Design Company in De Standaard. Colville-Andersen is de man achter de Copenhagenize Index, een beargumenteerde ranking van kennelijk veelal Europese steden naar fietsvriendelijkheid.

...