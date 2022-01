De onderzoekscommissie PFAS-PFOS organiseert op 7 februari een extra hoorzitting over de aangetekende brief die afvalstoffenmaatschappij OVAM naar de commissie stuurde. Dat meldt commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit) maandag. Tijdens die zitting zullen administrateur-generaal Henny De Baets (OVAM), voormalig bevoegde ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts, alsook huidig minister Zuhal Demir opnieuw gehoord worden. 'De onderzoekscommissie hoopt zo meer klaarheid te scheppen over de inhoud van de brief', luidt het.

OVAM stuurde de Vlaamse onderzoekcommissie PFOS-PFAS vorige week een aangetekend schrijven waarin ze verklaarde dat de verklaringen die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week deed in de commissie zonder enige grondslag zijn. 'Met huidig aangetekend schrijven wenst de OVAM-delegatie formeel te protesteren tegen de gegeven voorstelling van zaken als zou de OVAM in dit dossier haar taken hebben verzuimd', luidde het.

In een reactie beet minister Demir van zich af. 'De stelling dat ik zelf om een onderzoekscommissie vroeg om die vervolgens voor te liegen, is amusant moest ze niet zo droevig zijn. Ik krijg de indruk dat ik de rekening gepresenteerd krijg om dit aan te kaarten. Mijn geweten is zuiver. Ik sta in ieder geval ter beschikking voor iedere gewenste confrontatie en twijfel er niet aan dat ook andere prominente getuigen ter beschikking staan', zei ze.

Ook Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM, kreeg daarbij een veeg uit de pan. Tijdens de regeling van de werkzaamheden van de PFAS-PFOS onderzoekscommissie beslisten de commissieleden maandag om, naar aanleiding van het aangetekend schrijven van de OVAM aan de onderzoekscommissie en de daaropvolgende reactie van bevoegd minister Zuhal Demir, een bijkomende hoorzitting te organiseren, laat commissievoorzitter Hannes Anaf weten.

Tijdens die zitting zullen Henny De Baets, voormalig bevoegde ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts, alsook huidig minister Zuhal Demir opnieuw gehoord worden. De onderzoekscommissie hoopt zo meer klaarheid te scheppen over de inhoud van de brief, luidt het. De hoorzitting vind plaats op maandag 7 februari vanaf 9 uur. 'Intussen werkt de onderzoekscommissie voort aan haar eindrapport', aldus nog Anaf.

