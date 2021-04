Tientallen leden van de radicale klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) zijn donderdag in Brussel omstreeks 11 uur overgegaan tot de bezetting van de hoofdkantoren van de banken KBC, ING en BNP Paribas Fortis.

De actie maakt deel uit van de internationale golf van geweldloze acties onder de naam 'Money Rebellion'. Ze willen daarmee de aandacht vestigen op de invloed van het bankwezen en de financiële sector op de klimaatcrisis.

Aan het hoofdkantoor van KBC aan de Havenlaan ontrolden de klimaatactivisten spandoeken met 'Stop het financieren van ecocide' en 'Oneindige groei, eindige planeet'. Er werd een soort 'crime scene' opgezet, waarbij de mensheid als slachtoffer wordt weerspiegeld. Enkele XR-leden lijmden hun handen ook vast aan de inkom van het gebouw.

Economische groei is een obsessie

'Terwijl we steeds vaker worden geconfronteerd met steeds ernstigere natuurrampen, terwijl de sociale ongelijkheid explosief toeneemt en de mensheid in de greep is van een pandemie, blijft economische groei een dogmatische obsessie. Maar een systeem waarin de stabiliteit en de welvaart volledig afhangen van een voortdurende en algemene groei is gedoemd om te mislukken', stelt Extinction Rebellion.

De actievoerders eisen dat het bankwezen erkent dat economische groei een van de belangrijkste oorzaken is van de aanhoudende ecologische crisis en de achteruitgang van de levensomstandigheden voor een meerderheid van de bevolking. XR eist dat alle financiële transacties die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving met onmiddellijke ingang verboden worden. Ze stellen dat 'groene' groei en 'duurzame' investeringen eigenlijk schijnoplossingen zijn en zien maar één echte oplossing: minder grondstoffen verbruiken

De actie maakt deel uit van de internationale golf van geweldloze acties onder de naam 'Money Rebellion'. Ze willen daarmee de aandacht vestigen op de invloed van het bankwezen en de financiële sector op de klimaatcrisis. Aan het hoofdkantoor van KBC aan de Havenlaan ontrolden de klimaatactivisten spandoeken met 'Stop het financieren van ecocide' en 'Oneindige groei, eindige planeet'. Er werd een soort 'crime scene' opgezet, waarbij de mensheid als slachtoffer wordt weerspiegeld. Enkele XR-leden lijmden hun handen ook vast aan de inkom van het gebouw. 'Terwijl we steeds vaker worden geconfronteerd met steeds ernstigere natuurrampen, terwijl de sociale ongelijkheid explosief toeneemt en de mensheid in de greep is van een pandemie, blijft economische groei een dogmatische obsessie. Maar een systeem waarin de stabiliteit en de welvaart volledig afhangen van een voortdurende en algemene groei is gedoemd om te mislukken', stelt Extinction Rebellion. De actievoerders eisen dat het bankwezen erkent dat economische groei een van de belangrijkste oorzaken is van de aanhoudende ecologische crisis en de achteruitgang van de levensomstandigheden voor een meerderheid van de bevolking. XR eist dat alle financiële transacties die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving met onmiddellijke ingang verboden worden. Ze stellen dat 'groene' groei en 'duurzame' investeringen eigenlijk schijnoplossingen zijn en zien maar één echte oplossing: minder grondstoffen verbruiken