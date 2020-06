De experts van de adviserende Risk Assessment Group (RAG) waarschuwden al op 12 februari voor een tekort aan beschermend materieel en testkits om het coronavirus op te sporen. Dat blijkt uit de risicoanalyses die zijn vrijgegeven.

De RAG, die bestaat uit wetenschappers en experts, adviseert de Risk Management Group (RMG), die deels bevolkt wordt door politieke medewerkers. Het is mede op basis van die analyses dat het crisisbeleid wordt vormgegeven.De gepubliceerde risicoanalyses bieden een blik achter de schermen bij de werkwijze van wetenschappers. Het eerste verslag over het coronavirus dateert van 20 januari. De groep, die wordt voorgezeten door epidemiologe Sophie Quoilin, bestempelt de gebeurtenissen in het Chinese Wuhan dan nog als een laag risico voor ons land. Naarmate de tijd vordert, wordt de sense of urgency groter. Op 12 februari komt de groep voor het eerst met een uitgebreider verslag, dat ook specifieke aanbevelingen bevat voor België. Zo raden de experts mensen af om naar China te reizen. Opvallend is dat de RAG dan al beseft dat ons land dreigt te kampen met een tekort aan beschermingsmateriaal. Die vrees zou in de weken nadien bewaarheid worden. In het rapport van 12 februari vat men het nog summier samen. De tussentitel luidt: 'Tekorten van bepaald essentieel medisch materiaal: mondmaskers en wissers (om te testen, nvdr.)'. Daaronder stelt men dat dat risico reëel is. 'Niet alleen voor het coronavirus, maar ook voor de gewoonlijke medische activiteiten, zoals operaties.' Een pijltje naar de woorden 'EU perspectief?' duidt erop dat de groep dan al nadenkt over een aankoop- of verdeelstrategie op Europees niveau. Een week later, op 19 februari, klinkt het advies nog dwingender. Het 'voornaamste risico' bij een uitbraak van het coronavirus is dat de ziekenhuiscapaciteit wordt overschreden, schrijft de RAG. 'Bij een crisis is het niet mogelijk om vermoedelijke gevallen te laten testen in ziekenhuizen (tekort een beschermingsmateriaal).' Op 24 februari, wanneer blijkt dat Noord-Italië is getroffen, overloopt de RAG opnieuw de vier grootste risico's voor België: de ziekenhuiscapaciteit, uitbraken binnen hospitalen, absenteïsme bij het zorgpersoneel en een tekort aan materiaal.In de komende weken zal het virus ons land dan zwaar beginnen treffen. Ziekenhuizen smeken om beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en schorten, landen beginnen in allerijl aan te kopen in het buitenland. Op 11 maart gaan de woonzorgcentra als eerste op slot, een week later volgt de nationale lockdown.De adviezen en risicoanalyses van de RAG zijn hier te raadplegen.