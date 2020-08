Brussel voerde vorige week een algemene mondmaskerplicht in op straat en op publieke plekken, maar die maatregelen worden beoordeeld als onvoldoende om het virus adequaat in te dijken. Dat blijkt uit een expertenadvies dat De Tijd kon inkijken.

Nu het Brussels Gewest de stad Antwerpen heeft voorbijgestoken als coronahotspot, verleggen de virus­jagers van de overheid hun focus naar de hoofdstad. Die voerde vorige week een algemene mondmaskerplicht in op straat en op publieke plekken in, maar die maatregelen worden beoordeeld als onvoldoende om het virus adequaat in te dijken. Dat blijkt uit een Celeval-advies van vorige donderdag, dat De Tijd kon inkijken. Een dag eerder was in Brussel de mondmaskerplicht ingevoerd.

Celeval, een expertenpanel met daarin virologen, topambtenaren en politie dat de overheid bijstaat voor de coronaregels, toont zich in een advies kritisch voor de Brusselse aanpak. 'Celeval blijft bezorgd over de epidemiologische situatie in Brussel en beschouwt de veralgemening van de mondmaskerplicht als enige maatregel als onvoldoende', staat in het verslag van een Celeval-vergadering.

'Mondmaskers zijn op zich een nuttige maatregel op sommige drukbevolkte plekken', zegt viroloog en tijdelijk voorzitter van Celeval Steven Van Gucht. 'Ze zijn een must als onderdeel van de corona-aanpak. Ze hebben ook een goede signaalfunctie om mensen bewust te houden dat het coronavirus circuleert. Maar ons gevoel is dat de mondmaskerplicht voor het Brusselse bestuur een soort van fetisj is die geen verdere ingrepen vraagt. Vergeet ook niet dat het gros van de mensen nog altijd besmet raakt op plekken waar ze geen mondmasker dragen, in gezins-, familie- en vriendenkring.'

Van Gucht en de Celeval-experts pleiten voor een intensieve campagne in de Brusselse wijken. Net als in Antwerpen doen de meeste besmettingen in Brussel zich voor in de armere, dichtbevolkte wijken in de Kanaalzone. Van Gucht is geen voorstander om in Brussel cafés te sluiten of de coronaregels zwaar aan te scherpen.

De woordvoerder van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) laat weten dat nog geen nieuwe maatregelen gepland staan. 'De mondmaskerplicht is pas vijf dagen geleden ingevoerd. Dat is nog niet lang genoeg om de impact op de verspreiding van het virus in te schatten', luidt het. Brussel wil ook afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad donderdag beslist.

