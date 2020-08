De experten van de Evaluatiecel adviseren nadrukkelijk om de mondmaskerverplichting niet te streng te handhaven, zoals op een verlaten landweg. 'Die regeltjes worden niet begrepen', zegt viroloog Marc Van Ranst (KUL).

De persconferentie van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) op woensdag leidde niet tot een versoepeling van de mondmaskerverplichting. En dat tot frustratie van sommige Antwerpenaren, zowel binnen als buiten de stad. Dat de mond-neusbescherming op elk moment en op iedere plek geldt, wordt niet overal op applaus onthaald.Ook buiten de provincie Antwerpen gelden hier en daar strenge verplichtingen. Zo voerden de besturen van Oostende, Aalst en Deinze een gebod in voor alle wandelaars en fietsers in de hele bebouwde kom. In Brussel werd donderdag beslist om een verplichting in te voeren vanaf de kaap van 50 besmettingen per 100.000 inwoners wordt bereikt. De federale experten van de Evaluatiecel (Celeval), die de overheid adviseert bij het coronabeleid, roepen beleidsmakers nu 'uitdrukkelijk' op om een te strenge verplichting te herbekijken. De expertengroep, die op woensdag bijeenkwam en werd voorgezeten door viroloog Steven Van Gucht, vreest namelijk dat de kwalijke gevolgen groter zouden kunnen zijn dan de baten.'Celeval geeft het nadrukkelijk advies om te komen tot een betere harmonisatie van de regels rond het gebruik van mondmaskers', klinkt het. De groep verwijst naar het advies dat op 20 juli werd gegeven. Daarin werd een absolute verplichting geadviseerd voor markten, winkelstraten, in alle openbare gebouwen, en voor iedereen in een horeca-etablissement die niet zit.'De uitdrukkelijke herhaling van dit advies vloeit voort uit de vrees van Celeval om een te strakke handhaving van mondmaskerplicht waar dit niet strikt noodzakelijk is', schrijven de experten. Ze verwijzen naar situaties waarin mensen alleen zijn op straat, de hond uitlaten, of wandelen in een park of bos. 'Dit kan heel snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en zelfs onnodige weerstand creëren.'Marc Van Ranst, die ook deel uitmaakt van de Evaluatiecel, zegt dat het advies is gericht naar de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneurs. 'In het begin van de coronacrisis waren er dingen in het beleid die niet klopten. Herinner u dat de kappers mochten openblijven. Dat werd gecorrigeerd. Dat moeten we nu ook doen.'Volgens de viroloog worden de huidige 'regeltjes' niet begrepen. 'Een mondmasker draag je om iemand te beschermen. Wanneer je het moet dragen op een verlaten landweg, dan wordt het bijna een ritueel.' Een ritueel dat niet zonder gevaar blijft. 'Met zulke ingrijpende maatregelen riskeer je het draagvlak kwijt te spelen.'Van Ranst begrijpt dat een algemene verplichting de controle erop vergemakkelijkt. 'Maar de gemakkelijkheid van de handhaving kan niet altijd de prioriteit zijn.'