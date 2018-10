De partij Vernieuwing van ex-Vlaams Belanger en lijsttrekker Bart Laeremans gaat in zee met N-VA en Open VLD. De partij Vernieuwing haalt een kleine 22 procent van de stemmen, Open VLD 17,5 procent en N-VA 13,1%. Wie er burgemeester wordt in Grimbergen, is voorlopig nog onduidelijk.