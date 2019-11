Ex-Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) roept de federale parlementsleden op om hun vrijheid zonder taboes in te vullen. 'Voorstellen niet behandelen omdat ze van de oppositie komen, dat is de politiek op haar smalst.'

Op 26 mei greep Roel Deseyn, na vijftien jaar in het federaal parlement, nipt naast een zetel. Vandaag is hij gemeenteraadslid in Kortrijk, maar de CD&V'er blijft de nationale politiek volgen. Hij dringt er bij de volksvertegenwoordigers op aan dat ze profiteren van de huidige regeringloze periode. 'Het parlement kan nu meer dan ooit zijn wetgevende rol spelen. Het is een beetje idioot om te zeggen dat je niets kunt doen zonder regering. Zodra die er is, zullen de parlementariërs weer beweren dat ze niets mógen doen.'

...