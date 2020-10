Fons Verplaetse, voormalig gouverneur van Nationale Bank, is op 90-jarige leeftijd overleden 'na een korte ziekte en de gevolgen van covid-19', zo meldt de Nationale Bank.

Fons Verplaetse, de econoom die in de jaren tachtig het herstelbeleid in België mee vorm gaf met onder meer een devaluatie van de Belgische frank en nadien een tiental jaar gouverneur was van de Nationale Bank, is donderdagavond overleden. Dat meldt de Nationale Bank vrijdag.

