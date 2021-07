In een uitvoerig interview met De Zondag legt staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) uit waarom het begrotingstekort naar beneden moet en waarom de coronasteunmaatregelen eind september moeten aflopen.

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (°1974) is voor het grote Belgische publiek relatief onbekend, al verwierf ze internationaal enige faam toen ze eind vorig jaar de prijzen van coronavaccins via Twitter publiceerde.

Ze werkte overdag voor de Europese Commissie, was na haar uren schepen in Hoeilaart en voorzitter van de Open VLD-vrouwen toen ze in oktober 2020 toetrad tot de regering De Croo.

Haar politieke vuurdoop komt volgende oktober, een jaar na haar aantreden, wanneer ze haar begroting voor 2022 moet presenteren.

Wat is de uitdaging? vraagt De Zondag.

'Het tekort moet eindelijk naar beneden. Dat is dé uitdaging. Een vrees van mij is dat de crisismaatregelen blijven plakken. We moeten daarom duidelijk maken dat de coronamaatregelen eind september aflopen en niet meer verlengd worden.'

Op voorwaarde dat er geen nieuwe golf komt, voegt ze toe. 'Maar goed, laat ons daar niet van uitgaan. We mogen alleen nog uitzonderingen toestaan voor sectoren die nog steeds dicht zijn. Ik zal daar streng over waken.'

Weet de horeca al dat de btw-verlaging niet verlengd wordt? vraagt De Zondag.

De staatssecretaris ontwijkt een direct antwoord. 'Het gaat mij over het principe. Crisismaatregelen moeten tijdelijk zijn. Als de crisis voorbij is, moet er weer budgettaire orthodoxie komen. Het regeerakkoord is duidelijk: we streven federaal naar een maximaal tekort van 3 procent tegen 2024.'

80 procent werkzaamheid

'We moeten dus minder en vooral slimmer uitgeven. Ik heb elke minister gevraagd om die oefening te maken.'

Het tekort voor dit jaar bedraagt 6,3 procent, ofwel 30 miljard euro, oppert De Zondag. Rijd je zo'n gat dicht met minder en slimmer uitgeven?

'Neen', geeft De Bleeker toe, 'We moeten ook eindelijk hervormen, vooral de arbeidsmarkt en de pensioenen. Ik verwacht dat de bevoegde ministers na de zomer, in september dus, hun plannen op tafel leggen. We hebben vandaag een werkzaamheidsgraad van zeventig procent in België. Dat moet tachtig procent worden. Dat zou een gigantische winst voor de begroting betekenen.'

Thomas Dermine (PS), staatssecretaris voor Relance.

Er staan in het regeerakkoord geen maatregelen om die tachtig procent te bereiken.

De Bleeker knikt bevestigend: 'Het is daarom dat de ministers van werk en pensioenen met hun plannen moeten komen. De doelstelling staat er wél in.'

Daarmee viseert ze twee PS-ministers (Pierre-Yves Dermagne voor werk en Karine Lalieux voor pensioenen). Luisteren zij als u spreekt? vraagt De Zondag.

'Ik zal het herhalen tot ze luisteren. Dat is mijn rol. Anders leggen we zélf iets op tafel. We hebben ideeën genoeg. De relance is te belangrijk voor de toekomst van het land. Dit kan niet langer wachten.'

'Het begrotingstekort gaat over de geloofwaardigheid én de kredietwaardigheid van een land. We zijn toch Griekenland niet vergeten?'

Ze is het niet eens met Thomas Dermine, PS-staatssecretaris, die onlangs zei dat het budget geen limiet mag zijn voor de relance. 'Hij is fan van enkele nieuwe monetaire theorieën, ik niet. Dat is hocus pocusgedoe. Ik zal dat niet toelaten. De PS weet dat. Ik ga akkoord dat overheidsinvesteringen nodig zijn, maar ik hoop dat zij stilaan ook wakker liggen van de begroting.' Ze voegt er lachend aan toe: 'En anders zal ik ze wakker schudden.'

De begroting op orde krijgen, 'gaat over de geloofwaardigheid én de kredietwaardigheid van een land. We zijn toch Griekenland niet vergeten? Ook België leent geld. Als onze schuldgraad blijft stijgen, zal ook de rente stijgen en worden onze aflossingen duurder en duurder. Dat is niet mijn model.'

Het interview in De Zondag gaat niet alleen over centen en budgetten, maar ook over de politieke heldin van de staatssecretaris, over haar toekomstige duel met andere kopstukken in Vlaams-Brabant, waarbij N-VA-er Theo Francken en over de twee kinderen van haar drieling die kort na de geboorte stierven. Dat laatste sloeg 'een diepe wonde, maar het heeft me tegelijk geleerd om dingen te relativeren. Ik zeg het soms luidop tegen mezelf: "Ik heb twee kinderen verloren, ik ga me toch niet druk maken om ridicule dingen".'

