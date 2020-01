'U kunt haar niet veroordelen.' Dat heeft Jef Vermassen donderdagmiddag gepleit voor de beschuldigde psychiater. 'Als u haar veroordeelt, is dat omdat u vindt dat ze niet barmhartig geweest is", klonk het. "De sprong van een mogelijke deontologische inbreuk, als iemand die mogelijk niet onafhankelijk was, naar de zwaarste straf is onmogelijk.'

'De kern van de zaak is onafhankelijkheid', zei Vermassen. 'Dat we niet onafhankelijk waren, dat wordt ons verweten. Voor de rest is alles in orde, dat is het enige.' Vermassen haalde eerst het incident aan waarbij de burgerlijke partij een vraag wou stellen over de positie van Paul Cosyns, lid van het college van deskundigen. 'U heeft die vraag terecht afgeblokt, meneer de voorzitter. Dat hij grootmeester van de loge is, dat is deel van het privéleven. Ik vraag toch ook niet of meneer Keuleneer lid is van één of andere vereniging, Opus Dei bijvoorbeeld. Dat is privéleven, je respecteert dat van een ander ook.'

De advocaat verwees ook naar de conclusies van het college. 'De drie experten zeggen in een verslag van 200 bladzijden dat ze de rol opgenomen heeft van behandelende psychiater. Die is niet combineerbaar met de rol als onafhankelijk psychiater zoals voorzien in de euthanasiewet, zeggen ze, en ze verwijzen naar haar nota's. 'Ik stel voor om nieuwe medicatie te nemen, maar Tine weigert', schrijft ze. Mag ze dat? Strikt genomen niet, als ik de redenering volg van de experts. Maar ze deed dat omdat ze wist dat Tine medicatie in huis had om zelfmoord te plegen, ze zei 'doe dat weg' en ik zal iets anders voorschrijven.'

Het college van deskundigen twijfelt zelf aan de onafhankelijkheid, aldus Vermassen. 'Ik citeer: 'de twijfel betreffende de onafhankelijkheid beperkt zich tot de laatste fase' (na de diagnose autisme, nvdr.). Wel de wet zegt twijfel is in het voordeel van de beschuldigde. Ze zeggen het dus zelf.'

'Procureur is te mild: hij moet ze vervolgen voor seriemoord'

'Meneer de procureur, u bent veel te mild. U moet ze vervolgen voor seriemoord.' Dat zei Jef Vermassen cynisch aan de start van zijn pleidooi voor de beschuldigde psychiater. 'Mijn cliënte heeft gedaan wat ze altijd doet: praten met de familie, naar alternatieven zoeken. Ze heeft dat al tien, twintig, dertig keer gedaan.'

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager woensdag de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moeten volgens advocaat-generaal Francis Clarysse en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging.

'Het is een uniek proces', pleitte Vermassen. 'We worden vervolgd voor moord. Maar tijdens het proces is het woord moord maar twee keer gevallen. (..) Meneer de procureur, u bent veel te mild. U moet ze vervolgen voor seriemoord. Mijn cliënte heeft gedaan wat ze altijd doet: praten met de familie, naar alternatieven zoeken. Ze heeft dat al tien, twintig, dertig keer gedaan. Dat noem ik een seriemoordenaar, geen gewone moordenaar.' Vermassen sprak over de euthanasiewet van 2002 en de euthanasiecommissie. 'U moet weten, euthanasie is alleen in Nederland, Luxemburg en België toegestaan. Voor één keer zijn we een primeur, heel de wereld kijkt daarnaar. Andere landen hebben dat niet, daar is het d'office moord. (..) Distelmans (de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, nvdr.) verdient van mij een standbeeld voor wat hij al gedaan heeft, maar hij wordt verguisd door een deel van het publiek als 'dokter dood'.'

'Eén op de vijf onder ons zal ooit geconfronteerd worden met palliatieve zorgen of euthanasie. Dus voor de jury twee of drie onder jullie. Dan zal u blij zijn dat het er is', stelde Vermassen, die verwees naar rolstoelatlete Marieke Vervoort. 'Ze zou mijn droomgetuige zijn. Ze was mijn vriendin en heeft me gezegd dat ze ging komen getuigen, maar ze heeft het niet kunnen volhouden. Ze had euthanasie gekregen en zei daarover 'zo een troost, daardoor moet ik geen zelfmoord plegen'.'

De advocaat verzet zich tegen het beeld dat de burgerlijke partij van zijn cliënte schetst. 'Ze wordt de 'goeroe die de mensen de dood injaagt' genoemd. (..) Ik vind dat een vreselijke belediging. (..) Ze gaat de euthanasievoorwaarden na, en als er euthanasie kan toegestaan worden, dan gaat ze nog altijd proberen de mens te redden.'

'Diagnose autisme niet nodig voor euthanasie'

'De wet vereist niet dat alle aandoeningen uitbehandeld zijn. De diagnose autisme was dus niet nodig om tot euthanasie over te gaan. Het uitbehandeld zijn van borderline volstond.' Dat pleitte Evelien Delbeke, één van de vier advocaten voor de beschuldigde psychiater, donderdagmorgen voor het Gentse hof van assisen.

Advocaat Delbeke kwam als eerste aan het woord. 'Onze cliënte zat aan het stuur van de euthanasie, zeggen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij. Ik sta versteld van de lamentabele argumentatie die ik gisteren gehoord heb. U zal nergens in het strafwet vinden dat het opstellen van een advies strafbaar is.' 'Het advies is niet bindend', stelde de verdediging. 'Zelf bij twee negatieve adviezen zijn de wettelijke voorwaarden vervuld. (..) De arts-consulent kan zelf niet weten of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. (..) Het openbaar ministerie had ook dokter (naam van andere psychiater die negatief advies gaf, nvdr.) kunnen vervolgen, want hij had ook een advies gegeven.'

Volgens Delbeke gebruikt de aanklager 'het trucje van de strafbare deelneming of mededaderschap'.

