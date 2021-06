De Europese Commissie is woensdag een inbreukprocedure tegen België opgestart over de onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dinsdagavond lekte al uit dat de Commissie vooral topambtenaar Frank Robben viseert.

Met het versturen van een ingebrekestelling gaat het om de eerste stap van de inbreukprocedure. België krijgt nu twee maanden de tijd om alle vragen die de Commissie heeft over de onafhankelijkheid van de GBA te beantwoorden. Kan ons land de Commissie niet overtuigen, dan volgt de volgende stap, waarin met aandrang gevraagd wordt het EU-recht wel na te leven. Als dat niet gebeurt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie. Nieuwssite Politico en de Franstalige krant Le Soir schreven dinsdagavond al dat de zaak het resultaat is van twee anonieme klachten die vorig jaar werden ingediend.

Daarin wordt gesteld dat verschillende leden van de regulator banden hebben met de regering, wat de vereiste onafhankelijkheid van de GBA in het gedrang brengt. Zo is Frank Robben als administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en administrateur-generaal van het eHealth-platform betrokken bij vele dataprojecten van de overheid. Ook de Leuvense professor cryptografie Bart Preneel wordt geviseerd. In een reactie op de procedure zei Frank Robben al het spijtig te vinden "dat sommigen me ongegrond en ten onrechte andere intenties toedichten" dan in alle onafhankelijkheid bijdragen aan de goede werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

