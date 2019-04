Europese Commissie in beroep tegen uitspraak rond fiscale voordelen voor multinationals

De Europese Commissie gaat in beroep tegen het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie over de Belgische overwinstrulings (of excess profit rulings). Dat heeft een woordvoerder van het EU-Hof van Justitie vrijdag bevestigd. In februari had het Gerecht van de Europese Unie een eerdere beslissing van de Commissie over die rulings vernietigd. De Commissie zelf heeft de rulings in het verleden bestempeld als staatssteun.

Margrethe Vestager