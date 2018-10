Europa tikt België nog maar eens op de vingers voor zijn begroting

Het kan zijn dat het gewoon bij de functie van premier hoort dat die de waarheid nu en dan geweld aandoet. Het meest ontluisterende voorbeeld in de recente Belgische geschiedenis speelde zich tien jaar geleden af. In 2007 - 2008 mocht een VRT-ploeg voor het programma Puur premier Guy Verhofstadt (Open VLD) een jaar volgen. Het resultaat is nog altijd terug te vinden op YouTube. We horen en zien Verhofstadt discussiëren met zijn kabinetschef, Wouter Gabriëls. Het gaat over de begroting en er moet een perscommuniqué worden opgesteld. Zegt Verhofstadt: 'Ik moet het woord evenwicht hebben.' Waarop Gabriëls antwoordt: 'Dat is flauwekul.' De premier houdt voet bij stuk, ook al strookt dat 'evenwicht' niet met de realiteit: 'Al moet ik 't zelf schrijven', zegt de premier. En zo geschiedde. De kijker is er getuige van hoe de premier de bevolking voorliegt over zoiets essentieels als de begrotingscijfers.

