De Europese Commissie heeft dinsdag de allereerste Europese strategie tegen antisemitisme gelanceerd. Tegen de achtergrond van een onrustwekkende toename van antisemitisme wil ze alle vormen van Jodenhaat helpen voorkomen, maar ook de herinnering aan de Holocaust bevorderen.

Uit cijfers waarmee de Commissie haar strategie ondersteunt, moet blijken dat negen op de tien Joden vandaag vinden dat het antisemitisme in hun land is toegenomen. Van de Europese Joden overweegt 38 procent zelfs te emigreren omdat ze zich in Europa niet langer veilig voelen.

In het kader van haar strategie wil de Commissie Europese middelen vrijmaken om de lidstaten te ondersteunen bij het realiseren van hun nationale actieplannen. Ze wil ook steun verlenen aan de oprichting van een Europees netwerk van vertrouwde rapporteurs ('flaggers') en Joodse organisaties voor het verwijderen van illegale, haatzaaiende content op het internet. De illegale online verkoop van nazisymbolen, -memorabilia en -literatuur zal verder aan banden worden gelegd. Ook wordt er geld vrijgemaakt om openbare ruimten en gebedshuizen beter te beschermen, terwijl de Holocaust meer aandacht moet krijgen. Zo blijkt dat één op de twintig Europeanen nog nooit van de vervolging en vernietiging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gehoord.

Heel concreet wil de Commissie haar steun verlenen aan de oprichting van een netwerk van locaties die een rol hebben gespeeld bij de Holocaust, maar die niet altijd bekend zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderduikplaatsen en plaatsen waar Joden vermoord werden.

"Vandaag", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, "verbinden we ons ertoe het Joodse leven in Europa in al zijn diversiteit te bevorderen. We willen het Joodse leven weer zien bloeien in het hart van onze samenleving. (...) Europa kan maar bloeien als zijn Joodse gemeenschappen zich veilig voelen en gedijen."

