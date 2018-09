Eurocommissaris Thyssen (CD&V) aan Ryanair: 'De Europese interne markt is geen jungle'

Na afloop meldde dat de Commissie dat de discussie over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal conflict open en rechtuit was. Thyssen benadrukte dat Ryanair de regels rond tewerkstelling van vliegtuigcrews moet respecteren. Ryanair meldde eerder dat het bereid is om de nodige stappen te zetten en dat het hiervoor onderhandelingen wil starten met de vakbonden.

'Het respecteren van de EU-wetten is niet iets waarover de werknemers zouden moeten onderhandelen, noch is het iets dat verschillend kan gebeuren land per land. Dit heb ik heel duidelijk gemaakt aan mr. O'Leary', gaf Thyssen als boodschap mee.

De 'vlag' van de luchtvaartmaatschappij bepaalt niet de wetgeving die van toepassing is. Veel succes voor een bedrijf gaat gepaard met veel verantwoordelijkheid, klinkt het nog. 'De interne markt is geen jungle. Er zijn duidelijke regels rond eerlijke arbeidsmobiliteit en bescherming van de werknemers. Dis is geen academisch debat, maar gaat over de concrete sociale rechten van een werknemer.'

Via een kort statement repliceerde de topman van Ryanair inmiddels dat het vraagstuk over welke wetgeving van toepassing is, 'irrelevant is'. 'We appreciëren de mogelijkheid om aan Thyssen te kunnen uitleggen dat de kwestie van welke wet van toepassing is, irrelevant is voor Ryanair omdat Ryanair de vakbonden in België (en alle andere EU-landen) reeds heeft aangeschreven om het toepassen van de lokale wet, sociale bijdragen en bevoegdheid van de rechtbanken aan te bieden met akkoord van de nationale bonden.'

O'Leary vraagt Thyssen tot slot om de christelijke vakbond LBC/CNE op te roepen om af te zien van de 'onnodige staking' vrijdag. Na zijn passage in de Europawijk trok O'Leary naar een persconferentie in Diegem. Daar haalde hij uit naar de vakbonden. De staking van vrijdag is alleen bedoeld om Ryanair te schaden en heeft niets te maken met de rechten van de werknemers. 'De piloten en het cabinepersoneel steunen de staking niet', hekelde O'Leary.