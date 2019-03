Etnisch profileren door de politie: 'Alleen als je binnen blijft, controleren we je niet meer'

De politie moet zich voor controles en onderzoek baseren op objectieve informatie en aanwijsbaar verdacht gedrag, niet louter op uiterlijke, etnische kenmerken. Anders is er sprake van etnisch profileren, wat bij wet verboden en contraproductief is. De omvang van het fenomeen is onbekend, in ons land worden zelfs geen cijfers over identiteitscontroles bijgehouden. Knack sprak met drie mensen die ermee te maken kregen.