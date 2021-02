De erotische podcast is in opmars. En wat blijkt? Vooral vrouwen hebben de touwtjes in handen in de auditieve erotiek.

Erotische audioverhalen van een minuut of tien om bij te masturberen: ze zijn letterlijk en figuurlijk hot. Met de opkomst van de podcast is ook een uitgebreid internationaal aanbod aan audioporno op de markt gekomen, voor alle mogelijke seksuele voorkeuren. Zo heeft Reddit de Gone Wild Audio Thread, waarin meer dan 400.000 leden zelf opgenomen geile verhalen met gedetailleerde scenario's delen, en is op Orgasms Library, zoals de naam al verraadt, een link te beluisteren van vrouwen tijdens een orgasme. Dipsea en Audiodesires brengen hitsige podcasts in het Engels, Voxxx in het Frans en Rouze in het Nederlands. ...

Erotische audioverhalen van een minuut of tien om bij te masturberen: ze zijn letterlijk en figuurlijk hot. Met de opkomst van de podcast is ook een uitgebreid internationaal aanbod aan audioporno op de markt gekomen, voor alle mogelijke seksuele voorkeuren. Zo heeft Reddit de Gone Wild Audio Thread, waarin meer dan 400.000 leden zelf opgenomen geile verhalen met gedetailleerde scenario's delen, en is op Orgasms Library, zoals de naam al verraadt, een link te beluisteren van vrouwen tijdens een orgasme. Dipsea en Audiodesires brengen hitsige podcasts in het Engels, Voxxx in het Frans en Rouze in het Nederlands. Vlaanderen kon niet achterblijven en jawel, anno 2021 is er nu ook Vlaamse auditieve pornografie. Waren schrijfster Heleen Debruyne en historica Anaïs Van Ertvelde in 2017 nog pioniers met hun sekspodcast Vuile Lakens, vandaag lijkt de erotische podcast plots alomtegenwoordig. Het Gentse copywritingcollectief goodcopy.ink lanceert op 9 februari Vruchtvlees, pikante luisterfragmenten die er 'geen doekjes om winden'. Gemaakt door vrouwen. Ook Flair laat binnenkort wellustige audioverhalen op de wereld los. 'De podcast deed het al goed, maar is door corona nog veel populairder geworden', zegt Anaïs Van Ertvelde. 'Daarnaast heeft corona ook een boost in de porno veroorzaakt. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat daar de verklaring ligt voor de opkomst van audioporno.' Wie luistert er zoal naar? Anaïs Van Ertvelde: Vrouwen, maar bijvoorbeeld ook heel wat mensen die uitgesproken queer-gericht zijn. In het begin waren podcasts nog niet erg mainstream, ze hadden een plek in de marge waar dan ook heel wat onderwerpen met 'mensen in de marge' aan bod kwamen. Het was een niche, al gaat dat er stilaan uit. Toch is het idee van 'stemmen die niet vaak vertegenwoordigd worden' nog altijd aanwezig. Speelt het commerciële aspect een rol? Van Ertvelde: Bij de Engelstalige podcasts denk ik wel dat er geld mee te verdienen valt. Maar voor de Nederlandstalige initiatieven vrees ik ervoor. Het deed me onlangs denken aan telefoonseks. Je zou verwachten dat de betalende sekslijn niet meer bestaat, met alle porno online. Maar nee hoor, sekslijnen bestaan nog steeds, al zijn ze meer op mannen gericht. Het auditieve erotische aspect bestaat dus al langer. Denkt u dat audioporno een blijvend fenomeen is, of zal het na de pandemie afnemen? Van Ertvelde: Moeilijk te zeggen. Misschien zijn we allemaal wel wat moe en overprikkeld door alle seksualiteit die zich richt op het visuele. Geluid vergroot de subjectiviteit. Bij beeld is dat minder, daar vraag je je niet af hoe het met het innerlijke leven is gesteld van twee neukende mensen op het scherm. Bij geluid zijn de mogelijkheden tot contact met de innerlijke belevingswereld veel groter. Dat maakt het aanlokkelijker, persoonlijker en ook psychologisch interessanter. Je kunt ook muziek of andere geluiden gebruiken die erotisch kunnen werken. Op dit moment hebben de vrouwen de touwtjes in handen in de auditieve erotiek. Ik ben heel nieuwsgierig of dat zo blijft, en waar het allemaal naartoe gaat.