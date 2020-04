De werkgroep met experten die de zogenaamde exit-strategie moet ontwikkelen, is samengesteld. Het doel van de werkgroep, de 'GEES', is een strategische visie te ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus versoepeld zullen worden. Erika Vlieghe zal de GEES voorzitten, meldt premier Sophie Wilmès maandag.

De premier had de oprichting van de expertengroep vorige week aangekondigd. De leden moeten 'op een technische manier werken aan de graduele ontsluiting van ons land op basis van hun expertise, met name op epidemiologisch vlak. Ook de economische en sociale aspecten van deze overgangsperiode zullen worden besproken', luidt het in een mededeling. Sinds de uitbraak van het coronavirus klinkt een aantal namen uit de expertengroep bekend in de oren.

Er is bijvoorbeeld Erika Vlieghe, Diensthoofd Infectieziekten van het UZ Antwerpen, maar ook viroloog Marc Van Ranst en interfederaal woordvoerder Emmanuel André. Daarnaast zijn gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en ondernemer Johnny Thijs van de partij. Andere leden zijn juriste Inge Bernaerts, professor economie Mathias Dewatripont, hoofdonderzoeker Marius Gilbert van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek, biostatisticus Niel Hens en Céline Nieuwenhuys van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten.

De belangrijkste opdracht van de GEES is analyses en aanbevelingen geven. 'Er is veel expertise, kennis en talent in ons land. De bundeling daarvan is de vitale stuwkracht die de politiek moet begeleiden in de beslissingen die ze neemt. We weten dat de aanpak van deze overgangsperiode bepalend zal zijn in het voorkomen van een heropflakkering van de epidemie. We nemen dat heel serieus. Daarom bereiden we er ons nu op voor', aldus premier Wilmès.

