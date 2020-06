Nu er steeds meer versoepelingen komen en steeds meer sectoren opnieuw de deuren openen, worden protocollen heel belangrijk. Dat zegt Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, de expertengroep die ons land uit de coronacrisis moet leiden.

'Ik ben positief verrast door de verantwoordelijkheidszin van heel veel mensen, maar ik ben ook nog een beetje ongerust. Want met alle sectoren die opnieuw open gaan, komen er protocollen, en die zijn belangrijk: daar staat of valt alles mee', zegt Vlieghe in de VRT-studio.

'Daar rekenen we op de burgerzin van de mensen en de verantwoordelijkheidszin van de sectoren die open gaan, dat ze die protocollen implementeren en respecteren. Dat is ook een deel van de reden waarom we maandag niet alles tegelijkertijd openzetten. Dingen die wat meer risico inhouden qua overdracht, daar willen we de vinger aan de pols houden om te zien of dat allemaal veilig kan gebeuren.'

'We krijgen wat meer vrijheid, we kunnen daarvan genieten, maar loop er de kantjes niet van af', zegt Vlieghe nog. 'We moeten zelf verantwoordelijkheid opnemen, en als we zien dat dingen niet ok zijn, dan moeten we elkaar daarop kunnen aanspreken.'

