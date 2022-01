Voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) verdedigen de beslissing uit 2017 om niet breder over de PFOS-vervuiling rond 3M te communiceren. De vervuiling werd toen niet gezien als een risico voor de volksgezondheid, zeggen Schauvliege en Weyts. 'Er was geen doofpot', benadrukt Schauvliege.

De onderzoekscommissie wilde van de toenmalig bevoegde ministers gisteren weten waarom er in 2017 niet is gecommuniceerd. Het antwoord van ministers Schauvliege en Weyts was éénduidig: omdat de experts toen zeiden dat er 'geen humaantoxicologisch risico' was. Met andere woorden: de vervuiling werd op dat moment niet gezien als een direct of acuut risico voor de volksgezondheid.

'Met de kennis van toen was er geen dwingende noodzaak om te communiceren over de risico's voor de volksgezondheid in het projectgebied van de werken', aldus Weyts.

Voormalig minister Schauvliege sloot zich daarbij aan. 'Er is niets in de doofpot gestoken. Iedereen ging er toen van uit dat er geen risico was voor de volksgezondheid', aldus Schauvliege. De politica geeft wel toe dat er zeker lessen moeten getrokken worden uit het verleden. Een van de lessen is dat de informatiedoorstroming tussen de verschillende administraties beter moet.

