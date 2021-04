Er komt geen kartel van het cdH met DéFi en 'nog minder met de MR' bij de federale en regionale verkiezingen van 2024. Dat heeft cdH-voorzitter Maxime Prévot donderdag verklaard op Bel-RTL.

'Ik heb uitstekende contacten met mijn collega-partijvoorzitters, en in het bijzonder met François De Smet (DéFi). We zitten heel vaak inhoudelijk en over een andere manier aan politiek doen op dezelfde lijn', aldus Prévot. 'Maar er staat geen kartel in de steigers, niet met DéFi en nog minder met de MR.'

