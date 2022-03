Er komt in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de kinderopvang onder de loep moet nemen.

Een motie van oppositiepartij Vooruit voor de oprichting van zo'n onderzoekcommissie kreeg woensdag brede steun in het parlement, ook van bij de meerderheid. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat aan Belga weten dat hij 'zijn volle medewerking' zal verlenen aan de onderzoekscommissie. Over de officiële oprichting van de onderzoekscommissie kan wel pas ten vroegste na 48 uur gestemd worden. Wellicht gebeurt dat volgende week woensdag.

De voorbije weken doken er verschillende schrijnende verhalen op over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven. Zo was er 't Sloeberhuisje in Mariakerke waar een baby is overleden na mishandeling. Nadien dook ook het verhaal op over een vrouw een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen.

Minister van Welzijn Wouter Beke moest in het Vlaams Parlement al meermaals tekst en uitleg komen geven over die wantoestanden. Ook gisteren/dinsdag kreeg de minister in de commissie nog een spervuur aan vragen. Maar de antwoorden van de minister stelden de parlementsleden niet gerust. Integendeel, oppositiepartij Vooruit diende vandaag/woensdag een motie met de vraag voor de oprichtig van een onderzoekscommissie in.

'Ouders moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en veilige kinderopvang', zegt Vooruit-parlementslid Hannes Anaf. volgens hem kan die veiligheid niet met 100 procent zekerheid gegarandeerd worden. 'Omdat de minister niet op pertinente vragen hierover kon antwoorden, vragen we de oprichting van een onderzoekscommissie die ons de nodige antwoorden kan geven en het vertrouwen van de ouders in de kinderopvang kan herstellen'.

Alle fracties scharen zich achter de vraag naar een onderzoekscommissie, ook meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V. 'Alle ouders moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen veilig worden opgevangen. Elke aantasting van fysieke integriteit is onaanvaardbaar. Net gelet op het belang van de kinderopvang moeten we antwoorden krijgen op de vele vragen die er zijn. Er moet duidelijkheid komen. Daarom steunen wij ook de oprichting van een onderzoekscommissie', zei CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Ook Freya Saeys (Open Vld) en Koen Daniëls (N-VA) hopen dat een onderzoekscommissie de zaken kan uitklaren. 'We moeten dit doen. Zowel om de ouders die hun kostbaarste bezit afgeven aan een opvang te verzekeren dat ze in goede handen zijn als om de initiatieven die het wél goed menen te vrijwaren', aldus Danëls.

Minister Beke laat aan Belga weten dat hij 'zijn volle medewerking' zal verlenen aan de onderzoekscommissie. 'Ouders hebben recht op kwaliteitsvolle kinderopvang en aan de integriteit van kinderen kan en mag er nooit geraakt worden', zegt de minister. 'Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Sloeberhuisje loopt er een gerechtelijk onderzoek. Daarnaast heb ik om een Audit over de inspectie en de handhaving gevraagd. Dat is het instrument dat ik als minister ter beschikking heb. Als het parlement beslist om een onderzoekscommissie in het leven te roepen, dan kan ik dat alleen maar steunen en zal ik daar mijn volle medewerking aan verlenen', aldus nog de CD&V-minister.

