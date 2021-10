'Een langere schoolvakantie heeft vorig jaar ook goed gewerkt', zegt de Franstalige epidemioloog Yves Coppieters (ULB) in het licht van de stijgende coronacijfers.

Aan het begin van de vierde golf schieten de besmettingscijfers in het hele land omhoog. Met name in Brussel geeft dat reden tot bezorgdheid. Slechts 54 procent van de totale bevolking is er volledig gevaccineerd, tegenover ruim 80 procent in Vlaanderen en 69 procent in Wallonië. Bij Brusselse jongeren tussen 12 en 17 jaar bedraagt de vaccinatiegraad 31 procent, een verwaarloosbaar laag cijfer. Toch verklaarde Bénédicte Linard (Ecolo), minister van Volksgezondheid in de Franse Gemeenschapsregering, het 'niet erg' te vinden dat zo weinig jonge Brusselaars zijn geprikt. Want, zegt Linard, 'we mogen het gewicht van de strijd tegen deze epidemie niet op de schouders van jongeren leggen'. 'Als je kijkt naar het aantal gevallen, dan zijn het Brussels Gewest en Waals-Brabant de afgelopen weken de zwaarst getroffen regio's', zegt epidemioloog Yves Coppieters (ULB). 'Met 597 gevallen per 100.000 inwoners zit Brussel twee derde boven het nationale gemiddelde. In het hele land, maar zeker in Brussel, is er een hoge viruscirculatie. En de meeste besmettingen zie je bij mensen jonger dan 20.' Coppieters weet wat de overheid te doen staat. 'Een derde vaccindosis voor kwetsbare personen, vanzelfsprekend. En verder moeten we met z'n allen dringend terug naar de basisregels. Afstand houden binnen, een mondmasker dragen als dat niet kan, goed ventileren, en die zaken zeker tot januari volhouden.' Meer ingrijpend is de komende herfstvakantie met een week verlengen. 'De scholen een week langer dichthouden zou een uitstekende maatregel zijn om de besmettingsketen te breken. Een langere schoolvakantie heeft vorig jaar ook goed gewerkt.' Er moet ook meer gebruik worden gemaakt van de snelle zelftests die je bij de apotheker kunt kopen, meent Coppieters. 'Maak ze goedkoper, geef ze meer naamsbekendheid en voer een campagne rond hoe je ze correct gebruikt. In het ideale scenario doen mensen zo'n test bij het minste symptoom.' Wallonië begint ermee op 1 november, Brussel heeft sinds 15 oktober het Covid Safe Ticket ingevoerd, verplicht voor de toegang tot cafés, restaurants, sportclubs en cultuurhuizen. Voorlopig trekken daardoor vooral in Wallonië wat meer mensen naar de vaccinatiecentra. In Brussel is de impact beperkt. Ook wie gevaccineerd is, moet in deze fase van de epidemie gewoon voorzichtig blijven, vindt Coppieters. 'We weten dat ook zij opnieuw besmet kunnen raken en het virus kunnen doorgeven. Ik was vorige week op een medisch colloquium in Vlaanderen. Niemand droeg er een masker. Achteraf dacht ik: echt veilig was het daar toch niet.'