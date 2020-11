Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) willen 50.000 studenten bevragen over hun mentaal welzijn.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) willen 50.000 studenten bevragen over hun mentaal welzijn. VVS wil zo voor het eerst gerichte en onderbouwde beleidsaanbevelingen formuleren aan het kabinet van Onderwijs en de verschillende hogeronderwijsinstellingen.

Op 26 november start VVS met de verspreiding van een vragenlijst om het mentaal welzijn van studenten in kaart te brengen. 'We mikken daarvoor op minstens 50.000 studenten uit heel Vlaanderen en Brussel om de enquête in te vullen', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Tot op heden is er te weinig geweten rond de toestand van het mentaal welzijn van de Vlaamse student. Begin juli ging bij VVS daarom het project mentaal welzijn van start, gezien de coronacrisis nog meer de moeilijkheden van studenten blootlegde. Dit project kwam tot stand door ondersteuning van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Taboe doorbreken

'We willen in de eerste plaats een beeld krijgen van de staat van het mentaal welzijn van studenten. Daaruit formuleren we dan concrete en relevante beleidsaanbevelingen', zegt Sander Vanmaercke, bestuurder Sociale Zaken. 'Daarnaast willen we ook het bewustzijn rond mentaal welzijn verder verhogen en het taboe doorbreken.'

Om de toestand van het mentaal welzijn van studenten in kaart te brengen, stelde VVS een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst op. 'Via die vragenlijst willen we in de eerste plaats een algemeen beeld krijgen van de mentale gezondheid van studenten. Daarnaast gaan we ook na welke aspecten uit het studentenleven hierop een impact kunnen hebben', legt Vanmaercke uit.

Tenslotte wil VVS nagaan hoe studenten staan tegenover het bestaande aanbod aan initiatieven en organisaties die zich richten op mentaal welzijn.

