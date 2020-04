De Belgen maken zich sinds enkele weken meer bezorgd over hun economische situatie dan over hun gezondheid. De tijd van hamsteren lijkt definitief voorbij. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Kantar.

Het onderzoeksbureau Kantar ondervroeg 500 Belgen over hun consumentengedrag. De enquête maakt deel uit van een internationaal onderzoek en zal om de twee weken worden herhaald.

Martine Philippe van Kantar stelt vast dat 80 procent van de Belgen zich grote zorgen maakt over de huidige situatie. 'Alleen de Fransen en de Spanjaarden zijn nog meer ongerust. Er blijkt ook een groot gevoel van nationale eenheid om samen deze crisis te overwinnen. Jongeren tussen 18 en 34 zijn zelfs van mening dat ze er sterker uit zullen komen.'Er duiken ook enkele verschillen op tussen de eerste enquêtegolf van twee weken geleden en de tweede. 'Bij de eerste enquêteronde antwoordde 64 procent van de respondenten in België zich vooral zorgen te maken over zijn economische situatie. Ongeveer 50 procent vreesde voor zijn gezondheid en slechts 16 procent lag wakker van een schaarste aan consumptiegoederen. In de tweede ronde is de economische ongerustheid gestegen tot 70 procent.' Volgens Martine Philippe komt dat omdat de economische impact van de lockdown sneller zichtbaar was dan de gevolgen op het vlak van gezondheid.Kantar vroeg ook naar het hamstergedrag van de Belgen. Daaruit blijkt dat het eerder de 18-34-jarigen (47 procent) en de 35-54-jarigen (42 procent) zijn die bekennen gehamsterd te hebben en bewaarproducten gekocht te hebben. 55-plussers antwoordden vaker naar de winkel te gaan, mogelijk vanwege hun nood aan sociale contacten. Martine Philippe: 'Onze studie toont wel aan dat de hamsteraars een minderheid van de bevolking uitmaken. 17 procent geeft toe gehamsterd te hebben.'59 procent van de ondervraagden zegt dat ze hun uitgaven in de toekomst proactief en strikter zullen plannen. In China, waar ze inzake corona een maand vooroplopen, blijkt dat vooral de verkoop van luxegoederen zware klappen heeft gekregen. En de Chinese consumenten lijken bovendien niet meteen van plan om hun koopgedrag wat dat betreft te veranderen.In België blijkt intussen dat de quarantainemaatregelen tot een flinke boost hebben geleid in de e-commerce: 11 procent van de respondenten kocht voor het eerst online kledij en accessoires, 9 procent bestelde een eerste maal online eten en 7 procent deed voor het eerst beroep op een online apotheek.Driekwart van de respondenten zegt na deze pandemie de voorkeur te zullen blijven geven aan elektronische betaalmethoden en nog meer online te zullen kopen.