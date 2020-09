De Brusselse Kunstberg is zondag het decor voor de Grote Betoging voor Gezondheidszorg, een initiatief van het collectief De zorg in actie. De politie Brussel-Hoofdstad-Elsene verwacht enkele duizenden manifestanten en vraagt om alle veiligheidsmaatregelen na te leven.

De betoging kreeg de toelating van de lokale Brusselse politie om plaats te vinden, maar het gaat wel om een statische actie. Op het Facebookevenement van de 'Grote Betoging voor Gezondheidszorg' laten 6.400 personen weten dat ze zondag aanwezig zullen zijn en nog eens 9.500 mensen tonen interesse. De politie gaat uit van enkele duizenden aanwezigen.

'Dit wil zeggen dat er op omwille van COVID-19 op een specifieke manier gewerkt moet worden. We moeten proberen om groepen te creëren met maximaal 400 personen die zich niet mengen. In functie van het aantal mensen die er zijn, proberen we dat met de organisatoren op te lossen', vertelt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

De Grote Betoging voor Gezondheidszorg wil de pijnpunten aantonen die de coronapandemie heeft blootgelegd. De organisatoren eisen dat er een oplossing komt voor de onderfinanciering van de gezondheidszorg, willen dat de sociale ongelijkheid wordt weggewerkt en vragen een heropwaardering van de lonen in combinatie met meer man -en vrouwkracht op de werkvloer.

De betoging start om 13 uur. Door de verwachte hinder die de wielerwedstrijd BXL Tour met zich zal meebrengen en de nabijheid van het station Brussel-Centraal wordt er opgeroepen om het openbaar vervoer te gebruiken.

