Han Renard is redacteur bij Knack

In Wallonië blijft een doorbraak voor extreemrechts uit. 'Er is ook helemaal niets glorieus aan de Waalse identiteit', verklaart politoloog Pierre Verjans (Université de Liège).

Ze waren met niet meer dan veertig, de leden die vorig weekend de oprichting van de nieuwe radicaal-rechtse partij Droite Populaire bijwoonden. In Flémalle, nota bene, de thuishaven van wijlen PS-kopstuk André Cools nabij Luik en 'het kloppende hart van het Wallonië dat werkt', zegt Pierre Verjans lachend. De partij is een samenraapsel van Franstalige (extreem)rechtse minipartijen die op 26 mei in het zand hebben gebeten. Het lijkt een zoveelste tot mislukken gedoemde poging: sinds de Tweede Wereldoorlog komen extreemrechtse en populist...