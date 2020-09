'Met alleen groene energie wordt het lastig om de energietransitie in België te doen slagen', zegt de Luikse energiespecialist Damien Ernst.

Voor groene partijen mag de bevestiging van de geplande kernuitstap in 2025 een politieke overwinning heten, maar professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik, een wereldautoriteit in de elektromechanica en bekend om zijn onderzoek naar een mondiaal netwerk van groene energie, waarschuwt voor de gevolgen. 'Dit wordt een sociaal bloedbad, vooral in Wallonië', zegt hij. 'In de streek van Hoei, waar de kerncentrale van Tihange zich bevindt, zullen 3000 banen verloren gaan. En Hoei, nabij Luik, is geen rijke regio. Doel, waar de andere kerncent...

Voor groene partijen mag de bevestiging van de geplande kernuitstap in 2025 een politieke overwinning heten, maar professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik, een wereldautoriteit in de elektromechanica en bekend om zijn onderzoek naar een mondiaal netwerk van groene energie, waarschuwt voor de gevolgen. 'Dit wordt een sociaal bloedbad, vooral in Wallonië', zegt hij. 'In de streek van Hoei, waar de kerncentrale van Tihange zich bevindt, zullen 3000 banen verloren gaan. En Hoei, nabij Luik, is geen rijke regio. Doel, waar de andere kerncentrales zijn gevestigd, ligt naast de haven van Antwerpen, een grote werkgever die altijd op zoek is naar arbeidskrachten.' En dat is niet alles. 'Door de kernuitstap zal België ook meer CO2 uitstoten. Als alle zes de centrales worden stilgelegd, gaat het jaarlijks om 18 à 20 miljoen ton extra. Stel dat Tihange 3 en Doel 4 toch langer openblijven, wat ik echt hoop, dan is dat 6 miljoen ton gewonnen. Dat is niet niks, op de 120 miljoen ton CO2 die België per jaar uitstoot.' Een woordvoerder van milieuorganisatie Inter-Environnement Wallonie (IEW), de Waalse tegenhanger van Bond Beter Leefmilieu, zei in de krant La Meuse dat België door de kernuitstap maar 1 à 2 procent extra CO2-uitstoot hoeft te vrezen. Daar is Ernst het niet mee eens. 'De mensen van IEW zijn geen wetenschappers maar radicale antikernenergielobbyisten. Ze manipuleren de cijfers naar hartenlust, met het oog op hun voornaamste obsessie: de sluiting van de kerncentrales. Ze willen trouwens ook de Waalse luchthavens, de wapenindustrie en de chemische industrie sluiten, allemaal in naam van hun ecologisch Utopia.' Ernst betreurt ook het te verwachten verlies aan expertise op het gebied van kernenergie in België. 'Met alleen groene energie wordt het in een klein land knap lastig om de energietransitie te doen slagen, tenzij we heel veel elektriciteit gaan invoeren.' Het behoud van onze nucleaire kennis is juist nu zo belangrijk, betoogt Ernst, omdat de kerncentrales van de vierde generatie onderweg zijn. 'Die verbranden het kernafval - het punt waar tegenstanders van kernenergie het meest over klagen - en produceren in dat proces elektriciteit. Het zou jammer zijn als we de technologie voor zulke centrales op ons grondgebied niet mee zouden kunnen ontwikkelen.' En onze elektriciteitsrekening? Die zal onder meer door de kernuitstap omhooggaan. 'België zal een nieuwe zogeheten capaciteitsmarkt moeten instellen. Dat zal jaarlijks 400 miljoen euro kosten. Verder zijn er de hogere subsidies voor groene energie, de stijgende CO2-taks en de hogere kosten voor de elektriciteitsdistributie, want je zult de netwerken moeten aanpassen aan de energietransitie.'