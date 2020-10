Kersvers minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verzekert in een interview met De Zondag dat de kernuitstap er komt tegen 2025.

Geen twijfel meer over de energieomslag in dit land. Dat belooft kersvers minister van Energie Tinne Van der Straeten in een interview met De Zondag. 'Ik heb gezien dat veel bedrijven klaar zijn voor de omslag naar hernieuwbare energie. Ik heb hun plannen gezien, hun innovatieve én betaalbare plannen. Helaas: die liggen stof te verzamelen in een schuif, omdat de overheid twijfel bleef zaaien over de toekomst.'

Wat wil u anders doen dan uw voorgangers?

TINNE VAN DER STRAETEN: Energie was de voorbije jaren vooral kommer en kwel. De vorige regeringen toonden vooral veel twijfel over de richting. Dat zorgt voor onzekerheid onder investeerders. Wij gaan dat omdraaien. Dat is dé uitdaging voor mij.

(op dreef) Deze regering moet een betrouwbare partner zijn. Gedaan met twijfel zaaien. We nemen het energiebeleid in eigen handen en maken daar een verhaal van opportuniteiten van. De richting is duidelijk: honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050. De regering zal op de afspraak zijn. Ik reken erop dat ook de bedrijven dat zijn.

De vraag van één miljoen voor u: gaan alle kerncentrales dicht in 2025, zoals de wet voorziet?

VAN DER STRAETEN: (knikt) Deze regering bevestigt de uitstapkalender. We gaan die uitvoeren. Maar ik zeg ook: die kernuitstap is geen doel op zich, dat is een middel om te komen tot een betere energiemarkt.

Hoe zal u de bevoorrading garanderen? Kernenergie is goed voor 48 procent van de totale energie.

VAN DER STRAETEN: We moeten vooral hernieuwbare energie stimuleren. (enthousiast) Onze windmolens zouden onze nationale trots moeten zijn. Dat, chocolade en bier zijn onze beste exportproducten, hè. We zijn wereldwijd de nummer vier op vlak van windmolens op zee. We zijn daar écht sterk in. We moeten ook zorgen voor betere opslag van elektriciteit. Er zullen ten derde enkele gascentrales nodig zijn. En ten slotte moeten we samenwerken met buurlanden.

Klimaatexpert Jean-Pascal Van Ypersele meent dat we best enkele kerncentrales langer openhouden, omdat gascentrales vervuilend zijn. Volgt u hem niet?

VAN DER STRAETEN: Neen, want dat zou opnieuw voor twijfel zorgen. De gascentrales zijn maar tijdelijk nodig in de transitiefase. Bovendien zijn die makkelijk uit te schakelen als er voldoende hernieuwbare energie is. Let wel: ik heb veel waardering voor meneer Van Ypersele. Maar vandaag moet de overheid duidelijk zijn. Alleen dan zal de markt komen met oplossingen.

(Paul Cobbaert / De Zondag)

