Energieminister Marghem laat aansprakelijkheid Electrabel voor kerncentrales onderzoeken

'Een donderslag bij heldere hemel.' Zo omschreef minister Marghem de aankondiging van Electrabel dat de kerncentrales Tihange 3 en 2 niet zouden heropstarten in september en oktober, maar pas in maart en juni volgend jaar. Daardoor zal in november enkel Doel 3 draaien. 'Electrabel heeft een grote verantwoordelijkheid. We gingen er van uit dat de kerncentrales deel zouden uitmaken van het nucleaire park, maar van de ene dag op de andere blijkt dat niet zo te zijn. Dat is extreem shockerend', legde de minister uit. 'De regering vindt dat de aansprakelijkheid van Electrabel, dat instaat voor 54 procent van de elektriciteitsproductie, in het vizier komt'.

Het gaat niet enkel over de onbeschikbaarheid van de kerncentrales, maar ook over de impact op de factuur van de verbruikers met een variabel contract, en in mindere mate ook met een vast contract. Daarom wordt met juristen onderzocht hoe de regering met deze 'brutale en onaanvaardbare' situatie zal omgaan. Netbeheerder Elia zal daarvoor met technische vragen bij het energiebedrijf gaan aankloppen. 'Niemand had zich aan deze situatie verwacht', benadrukte Marghem. Overigens zullen er in december ook maar twee centrales draaien.

Toch wil Marghem 'geen paniekvoetbal' spelen. 'We zijn vandaag 24 september, de meteorologische winter gaat op 1 november van start. We hebben dus nog enkele weken om oplossingen te zoeken met de verschillende spelers', aldus de minister. Het heeft volgens haar dan ook geen zin nu al het publiek te sensibiliseren. 'Vorig jaar waren we ook niet ver verwijderd van de activering van het afschakelplan, maar het heeft geen zin daar twee maanden of zes weken op voorhand over te praten. Ik roep iedereen op er kalm, sereen en factueel naar te kijken.'

Bedoeling is dus de komende dagen en weken met de bevoegde instanties te overleggen. 'Indien er geen concrete oplossingen komen, dan zullen we de middelen gebruiken die voorhanden zijn', aldus Marghem. Er is het afschakelplan, maar de minister opperde dat ook de stroomcentrale in Vilvoorde in beeld kan komen. Ze zal bovendien met haar collega's in Nederland, Frankrijk en Duitsland bekijken wat er mogelijk op het vlak van interconnectiviteit. Woensdagmorgen staat een bijeenkomst gepland van de bevoegde Kamercommissie met een gedachtewisseling over de bevoorradingszekerheid. Daarop zullen de minister, Elia en Electrabel aanwezig zijn.