Het Brussels Gewest blijft kampen met heel wat gevallen van energiearmoede. Zo leert Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) uit gegevens die ze opvroeg bij bevoegd minister Alain Maron (Ecolo).

In de begroting 2021 wordt daarom een enveloppe van 2,4 miljoen euro voorzien om de energiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Qua gemeten energiearmoede doet het Brussels Gewest het met 12,2% slechter dan Vlaanderen (11,4%), maar wel beter dan Wallonië (19,5%). Op vlak van gevoelde energiearmoede (10,9%, tegenover 2,5% in Vlaanderen en 9,8% in Wallonië) en verborgen energiearmoede (9,9%, tegenover 3,1% in Vlaanderen en 3,7% in Wallonië) scoort Brussel dan weer een pak slechter.

Verborgen energiearmoede

'Dat bevestigt toch alweer dat we in ons Gewest nog heel wat stappen te zetten hebben om energiearmoede te kunnen uitbannen', reageert Debaets. 'Heel wat Brusselaars hebben moeite om hun energiefacturen te kunnen betalen, of ze zien toch al een flink deel van hun maandelijks budget daardoor verdwijnen. In dat opzicht is het dus een erg belangrijk signaal dat er nu vanuit het Gewest 2,4 miljoen euro voorzien wordt voor transversale projecten die deze problematiek eindelijk een halt moeten helpen toeroepen'.

Debaets stelt vast dat het percentage personen dat in gemeten of verborgen energiearmoede leeft, de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven is, ondanks de gunstige klimatologische omstandigheden en ondanks sociale maatregelen die het fenomeen proberen te beteugelen. De CD&V-politica merkt ook op dat het aantal vermogensbegrenzers stabiel blijft in het Brussels Gewest.

'Zowel in 2019 als in 2020 bleef het aantal vermogensbegrenzers rond de 27.000 hangen. Het is positief dat dat niet verder stijgt, maar tegelijkertijd ook jammer dat dat aantal niet teruggedrongen kon worden. Het aantal begrenzers is uiteraard geen perfecte indicator om de energiearmoede aan af te meten, maar het weerspiegelt wel de trieste realiteit van de mate van wanbetaling in ons Gewest.'

In de begroting 2021 wordt daarom een enveloppe van 2,4 miljoen euro voorzien om de energiebegeleiding voor kwetsbare gezinnen te ondersteunen.Qua gemeten energiearmoede doet het Brussels Gewest het met 12,2% slechter dan Vlaanderen (11,4%), maar wel beter dan Wallonië (19,5%). Op vlak van gevoelde energiearmoede (10,9%, tegenover 2,5% in Vlaanderen en 9,8% in Wallonië) en verborgen energiearmoede (9,9%, tegenover 3,1% in Vlaanderen en 3,7% in Wallonië) scoort Brussel dan weer een pak slechter.'Dat bevestigt toch alweer dat we in ons Gewest nog heel wat stappen te zetten hebben om energiearmoede te kunnen uitbannen', reageert Debaets. 'Heel wat Brusselaars hebben moeite om hun energiefacturen te kunnen betalen, of ze zien toch al een flink deel van hun maandelijks budget daardoor verdwijnen. In dat opzicht is het dus een erg belangrijk signaal dat er nu vanuit het Gewest 2,4 miljoen euro voorzien wordt voor transversale projecten die deze problematiek eindelijk een halt moeten helpen toeroepen'.Debaets stelt vast dat het percentage personen dat in gemeten of verborgen energiearmoede leeft, de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven is, ondanks de gunstige klimatologische omstandigheden en ondanks sociale maatregelen die het fenomeen proberen te beteugelen. De CD&V-politica merkt ook op dat het aantal vermogensbegrenzers stabiel blijft in het Brussels Gewest. 'Zowel in 2019 als in 2020 bleef het aantal vermogensbegrenzers rond de 27.000 hangen. Het is positief dat dat niet verder stijgt, maar tegelijkertijd ook jammer dat dat aantal niet teruggedrongen kon worden. Het aantal begrenzers is uiteraard geen perfecte indicator om de energiearmoede aan af te meten, maar het weerspiegelt wel de trieste realiteit van de mate van wanbetaling in ons Gewest.'