De Vlaamse oppositiepartijen in de Kamer schieten het energieakkoord van de federale regering af. 'Too little, too late' en 'de berg heeft een muis gebaard', klinkt het bij N-VA, Vlaams Belang en PVDA.

Zoals intussen bekend, bereikten de Vivaldipartijen in de late uurtjes een akkoord dat de stijging van de energiefactuur moet helpen drukken. Het sociaal tarief krijgt een verlengstuk, er komt een verwarmingspremie van 100 euro en het btw-tarief voor elektriciteit gaat tijdelijk van 21 naar 6 procent. De btw op aardgas blijft wel ongewijzigd, op 21 procent.

De btw-verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6 procent betekent bij modaal verbruik een korting van 65 euro. Een gezin met een modaal verbruik zal door de maatregelen die de federale regering heeft genomen, de factuur op vier maanden tijd dus met 165 euro zien verlichten. Dat valt te horen in regeringskringen.

'In deze oplossing zit voor elke regeringspartij wat wils, maar voor de burger betekent dit geen fundamentele verlaging van zijn/haar energiefactuur', reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Echt substantieel helpt dit Vivaldi-monstertje niet in vergelijking met de geëxplodeerde energiefacturen.'

Hij merkt ook op dat de btw-verlaging er komt van maart tot juni, maar dus niet op gas, terwijl die component in Vlaanderen meer doorweegt. 'Dit is te gek voor woorden. Voor de torenhoge facturen die de burgers deze winter kregen, door hoge prijzen maar ook hoger door verplicht thuiswerk of quarantaines, doet de regering helemaal niets. Daarnaast blijft voor gas de btw wel op 21 procent terwijl daar het grootste probleem zit. Zeker in Vlaanderen waar meer op gas wordt verwarmd', laakt De Roover. 'Dat de regering die energiebron extra vervuilend noemt maar net zelf inzet op meer gascentrales klinkt als een bijzonder ongepaste grap.'

'Groene hypocrisie'

Ook Vlaams Belang is niet te spreken over het akkoord. 'Hoe wereldvreemd zijn die paars-groene excellenties?', vraagt Kamerlid Wouter Vermeersch zich af. 'Veel Vlaamse gezinnen liggen nu niet wakker van een "verduurzaming van hun energieverbruik", maar wel van hoe ze hun gasfactuur op het eind van deze koude wintermaanden zullen betalen.'

Als deze regering elektriciteitscentrales op gas kan subsidiëren, moet ze ook de btw op de gasfactuur kunnen verlagen. Wouter Vermeersch, Kamerlid Vlaams Belang

Vermeersch vindt het ook niet kunnen dat de btw-verlaging niet geldt voor gas. 'De grootste btw-brok wordt dus niet aangepakt omwille van groene hypocrisie. Dat is dramatisch voor vele gezinnen. Als deze regering elektriciteitscentrales op gas kan subsidiëren, moet ze ook de btw op de gasfactuur kunnen verlagen.'

Bovendien vreest hij dat de btw-verlaging op elektriciteit zal neerkomen op een vestzak-broekzak-operatie, door de latere aanpassing van de accijnzen. 'En dat betekent ook dat we volgende winter opnieuw voor torenhoge facturen staan. Bovendien is het een extra last voor onze Vlaamse bedrijven, want btw is aftrekbaar, accijnzen niet.'

'Boerenbedrog'

PVDA-Kamerlid Peter Mertens heeft het over 'boerenbedrog'.

Is de regering op de hoogte dat het de gasfactuur is die maal drie ging? Dat de koudste maanden niet tussen maart en juli vallen? Peter Mertens, Kamerlid PVDA

'Een verlaging van de energiefactuur met zo'n 165 euro, terwijl die met meer dan 2.800 euro is toegenomen - dat is toch niet serieus? Is de regering op de hoogte dat het de gasfactuur is die maal drie ging? Dat de koudste maanden niet tussen maart en juli vallen?', vraagt Mertens.

Net als Vlaams Belang is PVDA pleitbezorger van een btw-verlaging voor elektriciteit én gas, en dat permanent. 'Dat levert gezinnen meer dan 500 euro op. Trouwens: met een vestzak-broekzak operatie, waarbij de accijnzen deze zomer omhooggaan, zijn de mensen al helemaal niets', aldus nog Mertens, die belooft dat zijn partij verder druk zal uitoefenen om de btw alsnog verder aan te pakken.

' Laattijdig en onvoldoende'

Consumentenorganisatie Test Aankoop verwelkomt het regeringsakkoord, maar ze vindt dat het erg laat komt, te beperkt is in de tijd en onvoldoende om de sterke stijging van de prijzen de voorbije maanden het hoofd te bieden.

Julie Frère, woordvoerster van Test Aankoop, zei dinsdagochtend op de RTBF-radio dat de federale regering blijk heeft gegeven van een zekere 'onverantwoordelijkheid' door het dossier zo lang te laten aanslepen. Ze betreurt ook dat de compensatie alleen geldt voor de elektriciteitsfactuur, terwijl het de gasfactuur is die de voorbije maanden vooral gestegen is.

Zoals intussen bekend, bereikten de Vivaldipartijen in de late uurtjes een akkoord dat de stijging van de energiefactuur moet helpen drukken. Het sociaal tarief krijgt een verlengstuk, er komt een verwarmingspremie van 100 euro en het btw-tarief voor elektriciteit gaat tijdelijk van 21 naar 6 procent. De btw op aardgas blijft wel ongewijzigd, op 21 procent. De btw-verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6 procent betekent bij modaal verbruik een korting van 65 euro. Een gezin met een modaal verbruik zal door de maatregelen die de federale regering heeft genomen, de factuur op vier maanden tijd dus met 165 euro zien verlichten. Dat valt te horen in regeringskringen.'In deze oplossing zit voor elke regeringspartij wat wils, maar voor de burger betekent dit geen fundamentele verlaging van zijn/haar energiefactuur', reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Echt substantieel helpt dit Vivaldi-monstertje niet in vergelijking met de geëxplodeerde energiefacturen.'Hij merkt ook op dat de btw-verlaging er komt van maart tot juni, maar dus niet op gas, terwijl die component in Vlaanderen meer doorweegt. 'Dit is te gek voor woorden. Voor de torenhoge facturen die de burgers deze winter kregen, door hoge prijzen maar ook hoger door verplicht thuiswerk of quarantaines, doet de regering helemaal niets. Daarnaast blijft voor gas de btw wel op 21 procent terwijl daar het grootste probleem zit. Zeker in Vlaanderen waar meer op gas wordt verwarmd', laakt De Roover. 'Dat de regering die energiebron extra vervuilend noemt maar net zelf inzet op meer gascentrales klinkt als een bijzonder ongepaste grap.' Ook Vlaams Belang is niet te spreken over het akkoord. 'Hoe wereldvreemd zijn die paars-groene excellenties?', vraagt Kamerlid Wouter Vermeersch zich af. 'Veel Vlaamse gezinnen liggen nu niet wakker van een "verduurzaming van hun energieverbruik", maar wel van hoe ze hun gasfactuur op het eind van deze koude wintermaanden zullen betalen.' Vermeersch vindt het ook niet kunnen dat de btw-verlaging niet geldt voor gas. 'De grootste btw-brok wordt dus niet aangepakt omwille van groene hypocrisie. Dat is dramatisch voor vele gezinnen. Als deze regering elektriciteitscentrales op gas kan subsidiëren, moet ze ook de btw op de gasfactuur kunnen verlagen.' Bovendien vreest hij dat de btw-verlaging op elektriciteit zal neerkomen op een vestzak-broekzak-operatie, door de latere aanpassing van de accijnzen. 'En dat betekent ook dat we volgende winter opnieuw voor torenhoge facturen staan. Bovendien is het een extra last voor onze Vlaamse bedrijven, want btw is aftrekbaar, accijnzen niet.' PVDA-Kamerlid Peter Mertens heeft het over 'boerenbedrog'. 'Een verlaging van de energiefactuur met zo'n 165 euro, terwijl die met meer dan 2.800 euro is toegenomen - dat is toch niet serieus? Is de regering op de hoogte dat het de gasfactuur is die maal drie ging? Dat de koudste maanden niet tussen maart en juli vallen?', vraagt Mertens. Net als Vlaams Belang is PVDA pleitbezorger van een btw-verlaging voor elektriciteit én gas, en dat permanent. 'Dat levert gezinnen meer dan 500 euro op. Trouwens: met een vestzak-broekzak operatie, waarbij de accijnzen deze zomer omhooggaan, zijn de mensen al helemaal niets', aldus nog Mertens, die belooft dat zijn partij verder druk zal uitoefenen om de btw alsnog verder aan te pakken.Consumentenorganisatie Test Aankoop verwelkomt het regeringsakkoord, maar ze vindt dat het erg laat komt, te beperkt is in de tijd en onvoldoende om de sterke stijging van de prijzen de voorbije maanden het hoofd te bieden.Julie Frère, woordvoerster van Test Aankoop, zei dinsdagochtend op de RTBF-radio dat de federale regering blijk heeft gegeven van een zekere 'onverantwoordelijkheid' door het dossier zo lang te laten aanslepen. Ze betreurt ook dat de compensatie alleen geldt voor de elektriciteitsfactuur, terwijl het de gasfactuur is die de voorbije maanden vooral gestegen is.