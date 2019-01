Energie-efficiëntie kan jaarlijks meer dan 15 miljoen euro opleveren in zorgsector

Het gaat om een initiatief dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in 2017 samen met het VEB en de koepelorganisaties nam. Voor de eerste duizend gebouwen is een scan besteld en ondergingen er meer dan 850 al daadwerkelijk een scan. Daarmee is 85% van de scans uitgevoerd.

Vandaag zijn er bij het VEB al 1002 gratis energiescans besteld voor 1009 gebouwen van 276 organisaties in de welzijns- en zorgsector. Met die scans krijgen voorzieningen een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik, aangevuld met een overzicht van alle relevante energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt en de CO2-uitstoot vermindert.

Voor de investeringen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar voorziet minister Vandeurzen klimaatsubsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector. 'Deze methodiek is baanbrekend binnen de Vlaamse overheid. Met een doordachte combinatie van doorlichting, subsidiëring en dienstenaanbod hebben we een goede hefboom in handen om energiebesparing te realiseren. Het VEB staat klaar om de formule uit te breiden naar andere overheidssectoren', stelt de CEO van het VEB, Frederik Hindryckx.

In totaal kwamen er 6768 energiebesparende maatregelen uit de scans. De energiescans leren dat er een CO2-besparingspotentieel is van 60.943 ton per jaar of een kostenbesparing van 15,2 miljoen euro per jaar. Door het uitvoeren van de maatregelen kan het equivalent van de CO2-uitstoot van 11.219 gezinnen bespaard worden.

De top vijf maatregelen met het grootste CO2-besparingspotentieel zijn: stookplaatsrenovatie, relighting/relamping, PV-panelen, warmtekrachtkoppeling (WKK) en muurisolatie. De meest voorkomende geplande werken om gebouwen energiezuiniger te maken zijn stookplaatsrenovatie, isoleren van de leidingen, dakisolatie, vervangen van pompen en isoleren van pompen, kranen en hydraulica.