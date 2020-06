Viroloog Emmanuel André neemt ontslag uit zijn functie als coördinator tracing naar besmettingen van het coronavirus, zo meldt La Libre Belgique maandag.

Emmanuel André was enige tijd de Franstalige interfederale woordvoerder in de strijd tegen covid-19, voor hij daar ontslag nam. Eind april nam hij dan de coördinatie van de tracing naar besmettingen op. In een mail die vrijdagavond werd verstuurd naar de andere leden van de coördinatiecel Testing & Tracing schrijft hij: 'We verlaten stilaan de extreem intense fase van de implementatie van de strategie van testing en tracing, de fase waarvoor ik me geëngageerd heb om bij te dragen met mijn competenties. De huidige zwakke intensiteit van de epidemie is een opportuniteit om deze overgang te veroorzaken'.'Naast de teststrategie, die deel uitmaakt van mijn technische vaardigheden, zijn het juridische kader, de invoering van een app en het opzetten van een intern kwaliteitssysteem punten waarin andere experts u veel beter kunnen ondersteunen in dit werk dan ik', luidt het verder. 'Persoonlijk is deze investering - waar ik geen spijt van heb - niet verenigbaar met mijn klinische functies en nauwelijks compatibel met mijn andere verantwoordelijkheden in de context van deze crisis en daarna."'