Voor de vorming van een federale regering zal de beslissing van de Brusselse PS om Kamerlid Emir Kir uit de partij te zetten, weinig gevolgen hebben, analyseert politoloog Dave Sinardet (VUB). 'De gevolgen zullen vooral voor de Brusselse PS zijn, die jaren nodig zal hebben om dit uitgelegd te krijgen aan zijn achterban en nieuwe gezichten te vinden die electoraal even sterk staan als Kir.'

In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde de Brusselse PS-federatie dat Kir, ook burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, uit de partij gezet wordt. De tuchtcommissie nam die beslissing na een ontmoeting van Kir met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters.

'De uitsluiting is een verregaande sanctie', meent Sinardet. 'Er waren ook minder verregaande sancties mogelijk, zoals een blaam. Ik had niet verwacht dat de partij zo ver zou gaan. Maar het lijkt erop dat de federatie heeft gekozen voor de waarden van de partij, en die stelt boven het electoraal belang.'

En voor die afweging zal de partij in Brussel een zware prijs betalen, meent de politicoloog. 'Kir is zeer populair, en had een absolute meerderheid in Sint-Joost. Hij zal wel burgemeester blijven, maar het is maar de vraag wat zijn PS-gemeenteraadsleden gaan doen. Sowieso zal de PS in Brussel dus op zoek moeten gaan naar nieuwe gezichten. En ze zal ook een een hele operatie moeten starten om dit uitgelegd te krijgen aan militanten en kiezers.'

Daar komt bij dat Kir de publieke steun had gekregen van Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane. Hij was in oktober nog kandidaat om de Brusselse PS te leiden, maar Kamerfractieleider Ahmed Laaouej haalde het nipt van Madrane. 'Binnen de Brusselse afdeling loopt al langer een breuklijn tussen de leden die hameren op de 'laïcitié' en zij die eerder voor het communautarisme staan', zegt Sinardet. 'Ook dat speelt hier op de achtergrond. Een lichtpuntje is dat een aantal kiezers door deze duidelijke stellingname tegen het communautarisme misschien zal terugkeren.'

Maar voor de regeringsvorming verwacht Sinardet dus weinig problemen. Een paarsgroene coalitie had met Kir één zetel op overschot, zonder Kir is er dus niet langer een meerderheid. 'Eén zetel op overschot was sowieso te nipt voor paarsgroen', meent Sinardet. 'Dat had betekend dat elk parlementslid de coalitie zou kunnen gijzelen. Dat zou vooral bij Open VLD kunnen gebeuren, want in die Kamerfractie zitten weinig voorstanders van paarsgroen.'

Sinardet vermoedt tot slot dat partijvoorzitter Paul Magnette met deze beslissing zijn positie versterkt. 'De tuchtcommissie heeft goed geluisterd naar standpunten van de kopstukken, zoals Magnette. Hij zal deze beslissing dus steunen. De afgelopen weken heeft hij regelmatig gehamerd op het belang van de waarden van de partij, kijk maar naar zijn houding tegenover de N-VA. Als Kir was gehandhaafd, dan was Magnettes discours minder geloofwaardig geweest.'

