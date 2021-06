Els Van Doesburg is kersvers schepen voor de N-VA in Antwerpen, waar ze Fons Duchateau vervangt. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 11 minuten en 4 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik wind me heel makkelijk op. Van Disneyfilms die plots een waarschuwing meekrijgen, tot sluikstorten in de stad. Het zou me verbazen als ik op mijn vijftigste nog een gezond werkend hart heb. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Als conservatief ben ik altijd nogal sceptisch over zulke voorstellen. Als ik een muur zie, voel ik niet de drang om die omver te gooien, maar probeer ik uit te zoeken waarom die er staat. Al zou een iets minder benauwende overheid iedereen deugd doen. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik als eerste uit mijn familie een universitair diploma heb behaald. En dat ik mezelf staande kan houden in de politiek zonder ellebogenwerk. Wat is uw grootste mislukking? Uiteraard zijn er mislukkingen geweest, maar geen enkele heeft me gevloerd. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Op mijn tiende ben ik van Nederland naar Vlaanderen verhuisd: een van de beste beslissingen die mijn ouders ooit hebben genomen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan alle herinneringen waarin mijn grootmoeder een rol speelt, een heel warme vrouw. Helaas is ze al op haar zeventigste gestorven. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik sorteer, zorg voor meer groen voor mijn deur en doe bijna alles te voet of met een elektrische step. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Het ergst vind ik vrouwen die me een 'verraadster' noemen omdat ik conservatief ben. Alsof ik als vrouw een bepaalde ideologie moet hebben. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb geen huisdier, maar mompel wel in mezelf. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik geen Latijn heb gestudeerd. In het zesde leerjaar liet ik me afschrikken door het oriëntatiegesprek en koos ik voor Moderne. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Dat vind ik een dooddoener. Al heb ik wel het gevoel dat het debat aan het ontsporen is. Ik schrik ervan hoe weinig mensen nodig hebben om geweld goed te keuren, zolang het over 'hun eigen team' gaat. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Roald Dahl heeft me de liefde voor het lezen gegeven, Harry Mulisch de liefde voor literatuur en George Orwell heeft me gevormd. Waarover zou u meer willen weten? Over álles. Ik ben iemand die enorm van weetjes houdt, waardoor ik regelmatig in een Wikipedia-spiraal beland. Onlangs zocht ik iets op over slimme schimmels, wat me naar het metronetwerk van Tokio leidde. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik heb geen vaste goede doelen, dus ik geef eerder sporadisch. Al heb ik me wel een tijdje ingezet als vrijwilliger. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Aanvaarden dat gelukkig zijn geen permanente gemoedstoestand is. Vindt u seks overschat? Nee, maar ik vind het wel jammer dat er te pas en te onpas over gepraat moet worden. Dat holt het toch wat uit. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn moeder zag ik vorig weekend nog, we vierden samen dat ik schepen ben geworden. Ik zie haar te weinig en daar voel ik me wel schuldig over. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik heb veel last van migraineaanvallen, maar door voldoende te slapen kan ik die beperken. Daarnaast loop ik en neem ik multivitaminen, ook al weet ik dat die vooral een placebo-effect hebben. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? In vredestijd is het makkelijk om een held te zijn... Ik weet het echt niet. Wat hebt u geleerd in het leven? Doe vooral dingen die je een beetje bang maken. En wacht niet tot anderen je kansen geven, maar grijp ze.