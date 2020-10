Eliane Tillieux (PS) volgt Patrick Dewael op als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter ooit in ons land.

Tillieux wordt de eerste vrouw na 51 mannen die Kamervoorzitter wordt. 'Het is in de eerste plaats een eer voor mij de eerste vrouw te zijn in die functie sinds het ontstaan van ons land' bijna 200 jaar geleden, verklaarde Tillieux op de nieuwszender LN24. 'Dit rondt een hele strijd af die ik al mijn hele politieke loopbaan voer voor meer gelijkheid in het algemeen tussen mannen en vrouwen', aldus de voormalige Waalse minister van Werk.

Bij de verdeling van de bevoegdheden tussen de Vivaldi-partijen kreeg de PS het Kamervoorzitterschap. De Franstalige socialisten schuiven Eliane Tillieux naar voren. Er moet dinsdag formeel een stemming plaatsvinden. N-VA diende met Valerie Van Peel immers een tegenkandidatuur in, maar de kans dat zij het haalt is zowat onbestaande.

Tillieux wordt de eerste vrouw na 51 mannen die Kamervoorzitter wordt. 'Het is in de eerste plaats een eer voor mij de eerste vrouw te zijn in die functie sinds het ontstaan van ons land' bijna 200 jaar geleden, verklaarde Tillieux op de nieuwszender LN24. 'Dit rondt een hele strijd af die ik al mijn hele politieke loopbaan voer voor meer gelijkheid in het algemeen tussen mannen en vrouwen', aldus de voormalige Waalse minister van Werk.Bij de verdeling van de bevoegdheden tussen de Vivaldi-partijen kreeg de PS het Kamervoorzitterschap. De Franstalige socialisten schuiven Eliane Tillieux naar voren. Er moet dinsdag formeel een stemming plaatsvinden. N-VA diende met Valerie Van Peel immers een tegenkandidatuur in, maar de kans dat zij het haalt is zowat onbestaande.