Sihame El Kaouakibi stapt - 'met pijn in het hart' - op eigen houtje uit de Open VLD en gaat verder als onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Dat hebben haar advocaten laten weten aan de partij, bevestigt een woordvoerster. 'In het belang van het onderzoek en mijn eigen situatie' reageert El Kaouakibi niet op de bezwarende elementen die de afgelopen dagen naar boven kwamen.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert startte eind maart een procedure op om El Kaouakibi uit de partij te zetten, nadat ze in opspraak kwam wegens mogelijk gesjoemel met subsidiegeld dat onder meer bestemd was voor haar jongerenproject Let's Go Urban. Naar die beschuldigingen loopt onder meer een gerechtelijk onderzoek. De Antwerpse werd eerder al op non-actief gezet door de partij.

El Kaouakibi wacht de definitieve beslissing van de statutaire commissie van Open VLD dus niet af. Ze stapt zelf uit de partij en gaat verder als onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Daar loopt haar mandaat nog tot 2024. De Antwerpse neemt ook een stap terug uit het bestuur van haar vzw Let's Go Urban, zegt ze zelf.

De partij is volgens een woordvoerster op de hoogte gebracht via haar advocaten. Persoonlijk contact met El Kaouakibi was er niet. De Antwerpse heeft ook geen concreet antwoord gegeven op de elementen in het verslag van de voorlopige bewindvoerster, klinkt het. Uit dat verslag lekte de afgelopen weken verschillende bezwarende details over de financiële handel en wandel van El Kaouakibi.

Uithaal naar media en partij

In de brief halen de advocaten van El Kaouakibi ook zwaar uit naar de partij en de media. Ze stellen, bijvoorbeeld, dat het verzoek van partijvoorzitter Egbert Lachaert om El Kaouakibi uit de partij te zetten 'duidelijk is ingegeven door uiterst voorbarige conclusies' omtrent de zaak rond vzw Let's Go Urban. De advocaten hebben het verder over 'doelbewuste lekken van tegenstanders' in de media, uit 'eenzijdige verslagen'. Ze wijzen voorts op het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen.

De advocaten halen onder meer scherp uit naar het verslag van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban. Die laatste 'dient zich te bekommeren om het belang van de vennootschap', stellen ze, en heeft niet de mogelijkheid om hun cliënt 'op aantonende wijs te beschuldigen van misdrijven'. Het verslag kan dan ook niet als een rechterlijke uitspraak worden gezien, klinkt het, en de statutaire commissie van Open VLD mag op basis van dat document niet besluiten dat de schuld van El Kaouakibi al zou vaststaan.

Volgens de advocaten neemt El Kaouakibi er akte van dat 'liberale en rechtsstatelijke principes' zoals het vermoeden van onschuld binnen Open VLD 'slechts een marginaal belang vertonen' en heeft ze onder meer daarom besloten om zelf uit de partij te stappen en als onafhankelijke verder te zetelen in het Vlaams Parlement.

'Met pijn in het hart'

In een korte persmededeling laat El Kaouakibi weten dat ze 'met pijn in het hart afscheid neemt' van Open VLD. 'Twee jaar geleden gaf Open VLD me de kans om actief in de politiek te stappen. Daarvoor zal ik ze altijd dankbaar blijven', klinkt het. Ze zegt de beslissing van Egbert Lachaert om de uitsluitingsprocedure op te starten, te begrijpen, 'hoezeer me dit ook pijn doet'.

'De voorbije maanden is er een beeld van mij ontstaan waardoor de voorzitter niet anders kon dan een procedure te starten om mij uit de partij te zetten. Omdat de uitkomst van de procedure bij voorbaat vaststaat, verkies ik de eer aan mezelf te houden. Het heeft geen zin de pijn te rekken.'

Lachaert zou El Kaouakibi ook vragen om haar parlementszitje ter beschikking te stellen van de partij, maar daar gaat ze niet op in. 'Men mag van mij niet vragen dat ik zou verzaken aan het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven.' De Antwerpse zal haar idealen, waaraan 'niets is veranderd', als onafhankelijke verder proberen te realiseren, klinkt het.

Sihame El Kaouakibi zal wél een stap terugzetten uit het bestuur van Let's Go Urban, zegt ze, voor het voortbestaan van de vzw. 'Ik blijf bijzonder trots op wat we met dit project elke dag realiseren.'

Onderzoek

Over de bezwarende elementen die de afgelopen dagen en weken naar boven kwamen uit het verslag van de voorlopige bewindvoerster bij Let's Go Urban laat El Kaouakibi zich niet uit. 'In het belang van het onderzoek en mijn eigen situatie kan en mag ik niet op elke beschuldiging reageren', klinkt het.

Het Vlaams parlementslid zegt wel dat ze de voorbije jaren allicht te veel hooi op haar vork nam. 'Het onderzoek zal dat aan het licht brengen. Als dat zo is, zal ik er de verantwoordelijkheid voor dragen. Ik vertrouw in de onpartijdigheid en deskundigheid van het gerecht. Dat moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen.'

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert startte eind maart een procedure op om El Kaouakibi uit de partij te zetten, nadat ze in opspraak kwam wegens mogelijk gesjoemel met subsidiegeld dat onder meer bestemd was voor haar jongerenproject Let's Go Urban. Naar die beschuldigingen loopt onder meer een gerechtelijk onderzoek. De Antwerpse werd eerder al op non-actief gezet door de partij. El Kaouakibi wacht de definitieve beslissing van de statutaire commissie van Open VLD dus niet af. Ze stapt zelf uit de partij en gaat verder als onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Daar loopt haar mandaat nog tot 2024. De Antwerpse neemt ook een stap terug uit het bestuur van haar vzw Let's Go Urban, zegt ze zelf.De partij is volgens een woordvoerster op de hoogte gebracht via haar advocaten. Persoonlijk contact met El Kaouakibi was er niet. De Antwerpse heeft ook geen concreet antwoord gegeven op de elementen in het verslag van de voorlopige bewindvoerster, klinkt het. Uit dat verslag lekte de afgelopen weken verschillende bezwarende details over de financiële handel en wandel van El Kaouakibi.In de brief halen de advocaten van El Kaouakibi ook zwaar uit naar de partij en de media. Ze stellen, bijvoorbeeld, dat het verzoek van partijvoorzitter Egbert Lachaert om El Kaouakibi uit de partij te zetten 'duidelijk is ingegeven door uiterst voorbarige conclusies' omtrent de zaak rond vzw Let's Go Urban. De advocaten hebben het verder over 'doelbewuste lekken van tegenstanders' in de media, uit 'eenzijdige verslagen'. Ze wijzen voorts op het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen.De advocaten halen onder meer scherp uit naar het verslag van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban. Die laatste 'dient zich te bekommeren om het belang van de vennootschap', stellen ze, en heeft niet de mogelijkheid om hun cliënt 'op aantonende wijs te beschuldigen van misdrijven'. Het verslag kan dan ook niet als een rechterlijke uitspraak worden gezien, klinkt het, en de statutaire commissie van Open VLD mag op basis van dat document niet besluiten dat de schuld van El Kaouakibi al zou vaststaan. Volgens de advocaten neemt El Kaouakibi er akte van dat 'liberale en rechtsstatelijke principes' zoals het vermoeden van onschuld binnen Open VLD 'slechts een marginaal belang vertonen' en heeft ze onder meer daarom besloten om zelf uit de partij te stappen en als onafhankelijke verder te zetelen in het Vlaams Parlement.In een korte persmededeling laat El Kaouakibi weten dat ze 'met pijn in het hart afscheid neemt' van Open VLD. 'Twee jaar geleden gaf Open VLD me de kans om actief in de politiek te stappen. Daarvoor zal ik ze altijd dankbaar blijven', klinkt het. Ze zegt de beslissing van Egbert Lachaert om de uitsluitingsprocedure op te starten, te begrijpen, 'hoezeer me dit ook pijn doet'. 'De voorbije maanden is er een beeld van mij ontstaan waardoor de voorzitter niet anders kon dan een procedure te starten om mij uit de partij te zetten. Omdat de uitkomst van de procedure bij voorbaat vaststaat, verkies ik de eer aan mezelf te houden. Het heeft geen zin de pijn te rekken.'Lachaert zou El Kaouakibi ook vragen om haar parlementszitje ter beschikking te stellen van de partij, maar daar gaat ze niet op in. 'Men mag van mij niet vragen dat ik zou verzaken aan het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven.' De Antwerpse zal haar idealen, waaraan 'niets is veranderd', als onafhankelijke verder proberen te realiseren, klinkt het. Sihame El Kaouakibi zal wél een stap terugzetten uit het bestuur van Let's Go Urban, zegt ze, voor het voortbestaan van de vzw. 'Ik blijf bijzonder trots op wat we met dit project elke dag realiseren.' Over de bezwarende elementen die de afgelopen dagen en weken naar boven kwamen uit het verslag van de voorlopige bewindvoerster bij Let's Go Urban laat El Kaouakibi zich niet uit. 'In het belang van het onderzoek en mijn eigen situatie kan en mag ik niet op elke beschuldiging reageren', klinkt het. Het Vlaams parlementslid zegt wel dat ze de voorbije jaren allicht te veel hooi op haar vork nam. 'Het onderzoek zal dat aan het licht brengen. Als dat zo is, zal ik er de verantwoordelijkheid voor dragen. Ik vertrouw in de onpartijdigheid en deskundigheid van het gerecht. Dat moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen.'