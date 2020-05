Volgende week moet de Vlaamse regering beslissen over de verdeling van 200 miljoen euro. De aartsmoeilijke puzzel belooft voor politieke hoogspanning te zorgen.

Cultuur, sport, onderwijs, toerisme, jeugd en zelfs de sierteelt. Al die Vlaamse beleidsdomeinen zullen in een of andere vorm kunnen genieten van het Vlaamse noodfonds ter waarde van 200 miljoen euro om het hoofd te bieden aan de coronacrisis.In de loop van volgende week wil de regering-Jambon via politiek topoverleg beslissen wie welk deel van de koek krijgt. De onderhandelingen zullen niet makkelijk verlopen. Iedere minister voelt de hete adem in de nek van sectoren in nood.Ook via het parlement wordt de druk op de regering opgevoerd. Open VLD-parlementslid Stephanie D'Hose vraagt vrijdag in een opiniestuk op de website van Knack dat minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor cultuur, het noodfonds niet beperkt tot enkel de gesubsidieerde sector. 'Organisaties die het al jarenlang stellen zonder subsidies en hierdoor soms met heel veel moeite het kopje boven water houden, worden zo dubbel gestraft. Dat kan niet de bedoeling zijn.'Ook regeringspartij CD&V vraagt dat er wordt gekeken naar de niet-gesubsidieerde organisaties, zo zegt parlementslid Karin Brouwers. Voor de regeling rond de 'payrollers', een gekend statuut binnen de cultuursector, kijkt de partij dan weer naar de federale overheid. 'Gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd, mijn mening is dat we moeten kijken wie echt schade heeft geleden', zegt N-VA-parlementslid Marius Meremans. Ook Jambon heeft de deur voorlopig nog niet helemaal dichtgeslagen voor steun aan niet-gesubsidieerde organisaties. 'Ik begrijp dat dit een zware periode is, maar ik pleit voor enige realiteitszin', zegt Meremans. De cultuurkwestie is maar een deeltje van het grotere politieke trek- en duwwerk dat de regering te wachten staat. 'Er dreigt een opbod aan sectoren.'Zowel parlementsleden als ministers worden gebombardeerd met e-mails van mogelijk belanghebbenden. Binnen de regering kan er niet genoeg worden gewezen op de woorden van Jambon op 1 april: 'Alle verliezen compenseren kunnen we niet.'Op dit moment meten alle bevoegde administraties de schade binnen de afzonderlijke beleidsdomeinen. Dat huiswerk moet dienen om de pot van 200 miljoen euro volgende week te verdelen onder de ministers. Betrokkenen spreken van een aartsmoeilijke puzzel. 'We hebben het noodfonds gelanceerd zonder dat we precies wisten wat eronder zat.'In een tweede fase zal dossier per dossier beslist worden wie in aanmerking komt. Een vzw die bijvoorbeeld tijdens de lockdown subsidies bleef ontvangen en tegelijk weinig uitgaf, zal minder snel van de pot geld kunnen genieten dan een vzw die wel hoge kosten had. De bedoeling is ook dat gezonde organisaties voorrang krijgen. Het noodfonds is niet de enige steunmaatregel van de Vlaamse overheid. Eerder schakelde ze ook de hinderpremie, de compensatiepremie en de steun via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV in. In principe is het de bedoeling dat elke getroffen organisatie op een van die vier pijlers kan steunen.